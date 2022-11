El Oviedo jugará mañana ante la Ponferradina y en la lista de convocados hay una ausencia inesperada. Borja Sánchez no formará parte de la expedición tras entrenar varios días con el grupo después de su lesión. Álvaro Cervera, técnico azul, dijo en la previa que iría convocado y que incluso podría tener minutos. Finalmente, el entrenador ha dado marcha atrás en sus planes y parece decidido a no correr ningún tipo de riesgo con el ovetense. No ha habido recaída, por lo que la decisión es técnica, pero encaminada a evitar otra posible lesión. “Borja, Pomares y Enrich tienen el alta médica, la deportiva se la daremos cuando creamos. No van a ser titulares, pero podemos contar con ellos y si la cosa fuese bien, o mal, los podremos utilizar. No sesenta minutos, pero sí contar con ellos”, dijo Cervera el jueves en El Requexón.

En el entrenamiento de este viernes Borja Sánchez se entrenó junto al resto de sus compañeros y luego el club comunicó la convocatoria, en la que no figura el ovetense. El que regresó con el grupo fue Miguelón, aunque no irá convocado.