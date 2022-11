Bretones y Jimmy, los obreros de Cervera

El Toralín como lanzadera. También como oportunidad. Por partes: el Oviedo juega esta tarde ante la Ponferradina (16.15 horas, Movistar) en un encuentro marcado a fuego en el calendario azul. Tras la victoria épica ante el Granada y el pase de ronda en Copa del Rey contra la Gimnástica de Torrelavega, el equipo de Cervera concibe el partido ante la Ponferradina como la ocasión perfecta para dar un salto de la zona de abajo. El objetivo es volver a poder soñar.

Después del encuentro ante el conjunto del portugués José Gomes el Oviedo recibirá al Mirandés. En el club y en el vestuario el diagnóstico es claro: "Hay que hacer seis puntos de seis". Eso se escucha en El Requexón. El partido tendrá también sus propios partidos. Sobre todo, dos. Uno se juega en la defensa. Con Aceves sancionado y Pomares recién salido de lesión, Bretones gana muchos enteros para jugar de lateral izquierdo. Una posición que según muchos piensan en el Oviedo le va como anillo al dedo por sus características físicas.

Salvo un experimento, de confirmarse su titularidad en la izquierda sería la primera vez de Bretones como titular en esa posición. Para él será un claro examen para poder seguir optando a entrar al once como lateral izquierdo. Ni Aceves ni Pomares han logrado hacerse indiscutibles en esa demarcación Por lo que Bretones tiene vía libre para lucirse y quedarse. Una línea más hacia adelante, en el centro del campo, Jimmy podría ser titular dos meses después de la última vez. El mediocentro ovetense está teniendo un papel muy secundario en esta temporada, pero las circunstancias empujan su candidatura: Mier y Koba están lesionados, y Montoro sancionado y entre algodones. Por eso entra en escena la figura del medio ovetense, que apunta a ser pareja de Luismi, el único pivote clásico disponible. Otra posibilidad pasaría por situar a Rama en la medular, aunque vistos los ensayos parece más complicado. Jimmy, pues, estaría ante una oportunidad perfecta para ganarse la confianza de Cervera, más aún teniendo en cuenta que las bajas de Koba y Mier van para largo y Montoro podría estar fuera algunas semanas.

Bretones y Jimmy lucharán por convencer a Cervera y Borja Sánchez tendrá que esperar. Con el "10" ha habido cambio de planes respecto a la idea inicial de Cervera, que pasaba por convocarle. "Borja, Pomares y Enrich tienen el alta médica, la deportiva se la daremos cuando creamos. No van a ser titulares, pero podemos contar con ellos y si la cosa fuese bien, o mal, los podremos utilizar. No sesenta minutos, pero sí contar con ellos", dijo Cervera el jueves. Finalmente, el técnico dio marcha atrás y ha decidido no correr riesgos con el mediapunta. No hay recaída. De hecho, Borja se entrenó ayer, pero el cuerpo técnico considera que aún debe esperar. Esta semana el atacante no se entrenó a su máxima intensidad. Para El Toralín, pues, el Oviedo irá sin su canterano estrella, pero con otros dos jugadores de la casa: Bretones y Jimmy.

