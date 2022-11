Cervera, tras el empate ante el Toralín: "El plan salió, pero el resultado no"

Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, valoró el empate ante la Ponferradina. Estas fueron sus palabras.

Análisis del encuentro

"Mucho paso como yo quería. En la segunda parte mejoramos, fuimos a presionar más arriba y tuvimos la del gol y alguna otra opción. Nos meten otro gol en el descuento, pero no fue un fallo nuestro. Y la última jugada del partido, la del penalti de Bastón, es una anécdota del fútbol. Vamos a tener que jugar con la mala suerte".

"La primera parte estuvimos atrás por culpa mía, quería que el balón entrase en una zona donde ellos suelen jugar. No conseguimos hacer contraataques y la segunda fuimos más arriba, también por ellos. La Ponferradina es un buen equipo, no sé cuantas opciones de gol tuvieron. Yo quiero que mi portero viva tranquilo y aprovechar alguna oportunidad. En cualquier acción nos meten un gol y a nosotros nos cuesta la vida, hay que darle la vuelta a eso".

"El plan salió, pero el resultado no. En la primera parte los cerramos, pero no llegamos. En la segunda parte pensamos: podemos empatar. Pero nos fuimos más arriba, sobre todo por ellos, y tuvimos más soltura. Tuvieron un centro, que además venía de un córner, con mucha gente dentro del área y nos han marcado. Lo del penalti de Bastón me quita dos puntos, pero ninguna sensación de partido".

"En el final ha sido la jugada del gol, no cinco paradas de nuestro portero. Se puede ver como una locura, pero no lo hemos pasado mal. No lo he visto descontrolado. Ha sido un córner, algún mal centro...No lo pasamos mal. ¿Que no cerramos los partidos? Pues sí, pero más por nosotros que por ellos. Ojalá todos los partidos fuera de casa fuesen más o menos como este. Vamos a intentar que sea nuestro juego".

Lesionados: Viti y Hugo Rama

"No creo que estén lesionados, creo que son calambres"