El Oviedo jugará esta tarde en El Toralín ante la Ponferradina con novedades en el once, ambiente oviedista en la localidad leonesa y también mucho frío. La afición carbayona ha preparado un gran desplazamiento y se espera que unos mil hinchas estén apoyando al equipo azul en la distancia. La plantilla del Oviedo viajó ayer y el club pidió prudencia en la carretera por las bajas temperaturas y la amenaza de nieve. Durante el partido se prevé lluvia y una temperatura de unos nueve grados. Cervera buscará hacer una alineación competitiva teniendo en cuenta el importante número de bajas que tiene y lo esperado es que apueste por un 4-4-2 con Obeng y Bastón arriba. La Ponferradina, por su parte, marcha el 18.º clasificado con los mismos puntos que el Oviedo: 16. El equipo azul está el 17.º. Se trata de un duelo clave por la situación de ambos. José Gomes, que tiene su puesto en entredicho, tiene las bajas de José María Amo, Erik Morán, el meta Amir Abedzadeh y Lukaku.