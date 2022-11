El Oviedo Femenino cayó duramente derrotado ayer ante el Córdoba fuera de casa (3-0). Las azules apenas tuvieron opciones antes del partido de Copa de la Reina que jugarán el miércoles ante el Alavés en el Tartiere. Las de Álex Rodríguez no tuvieron su mejor día. "Tuvimos un buen inicio, manejamos los tiempos con balón y dominamos con cierta facilidad, pero un pequeño gran error en la salida de un córner nos costó el 1-0", dijo el técnico del Femenino. "Luego intentamos corregir alguna opción y lejos de conseguirlo el efecto fue todo el contrario. Despistamos las marcas y tuvimos poca intensidad en los duelos. Eso importa en cualquier ámbito de la vida. Si no estás con devoción máxima puede pasar esto. No conseguimos seguir con el control del juego", recalco.

Goleada del juvenil. El juvenil del Oviedo venció ayer (5-0) al Marina Sport en casa.