"Venid a vernos, repetiréis": el Oviedo Femenino prepara su gran día en el Tartiere

Martín Peláez, presidente del Oviedo, jugó bien los tiempos. El Oviedo Femenino disputaba la primera ronda de Copa de la Reina ante el club Esportiu Europa, de Barcelona, y el "presi" prometió un premio a la plantilla si había victoria.

Isina, capitana, lo recuerda: "Nos dijo que si pasábamos de ronda nos invitaría a comer". Así fue. El Femenino cumplió, venció 1-3 al conjunto catalán y Peláez se llevó a toda la expedición a una sidrería de Colloto. Ahí mismo se levantó y dio a conocer una sorpresa que cayó en el Oviedo como si hubiese tocado la lotería de Navidad.

–"Vais a jugar en el Tartiere la siguiente ronda", dijo.

La reacción fue inmediata: "Nos pusimos a gritar en medio del restaurante. Fue una locura", recuerda Yannel Correa, defensa del Oviedo. Ella, Isina, Yamila, Lucía Vallejo y Sara Ezquerro, cinco de las jugadoras más importantes de la plantilla de Álex Rodríguez, acuden al Tartiere antes de la cita de Copa ante el Alavés, de Primera División, pasado mañana a las 20.00 horas, con LA NUEVA ESPAÑA de testigo.

Será la segunda vez en la historia que el Oviedo Femenino juegue en el Tartiere, pero con una diferencia: esta vez será con público en las gradas. Palabras mayores. La anterior fue hace dos años en época covid. Y por eso, porque esta vez habrá público, las jugadoras del Oviedo se ponen en las gradas. Las cinco coinciden en una petición al oviedismo: "Venid a vernos, merece la pena y repetiréis".

Sara Ezquerro, meta del Oviedo, ex del Madrid, es la única con experiencia en jugar en un estadio con cierto ambiente. "Jugué en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. Había 15.000 personas e impresionaba. No estaba repleto, pero fue un shock. Te ves en la portería, con los ultras animando... La sensación no tiene nada que ver", asegura. El Oviedo Femenino juega habitualmente en Tensi, en hierba artificial, por lo que el cambio al Tartiere será grande en todos los sentidos. "Cambia todo. Yo jugué en el Tartiere la otra vez y es una sensación tremenda, aunque estuviese vacío. Nos dejaremos todo para ganar", asegura Isina, que agradece el detalle del club y va más allá. "Llevo trece años en el Oviedo y nunca hubo una tan apuesta tan firme por el Femenino como ahora, desde que llegó Pachuca. Martín Peláez (presidente del Oviedo) nos tiene en cuenta, va a todos los partidos, nos conoce por el nombre y siempre se preocupa", indica.

Peláez, que antes de llegar a Oviedo era vicepresidente del Pachuca, ya se ocupaba en México de muchos los asuntos del "femenil", como él mismo dice, una ocupación que ahora ha trasladado a Asturias. Está en contacto continuo con José Moro, presidente del Femenino. Lucía Vallejo, defensa, apuesta por darle normalidad al duelo y además lanza un aviso a navegantes: "Lo importante es la Liga, pero la Copa es un premio muy grande. Y al Tartiere vamos a ganar, no de paseo".

Yamila, delantera uruguaya del Oviedo, cree que jugar en el Tartiere es un paso fundamental para el fútbol femenino. "Jugar en el estadio es muy importante y quiere decir que hay interés por nosotras. Ahora tenemos que estar a la altura y demostrar que podemos vencer. Somos capaces de mucho". El Oviedo Femenino buscará, además, resarcirse del tropiezo liguero ante el Córdoba (3-0). Nada mejor que intentarlo con el impulso del oviedismo. Las cinco repiten la petición: "Os esperamos en el Tartiere". Las entradas cuestan dos euros para los socios del Oviedo, que puedan sacar los tickets que consideren, y 10 para el público general. Los menores de 18 años pueden acudir gratis.