"La ampliación de 2012 fue un éxito porque el Oviedo tiene un ejército de aficionados dispuestos a ayudar"

Juan Ramón González, más conocido como "Torla", vio cómo su papel dentro del oviedismo cambiaba de forma radical en 2012. De tratar de ayudar desde fuera con la asociación "Espíritu 2003", con un tono crítico con la directiva de Alberto González, pasó, tras un par de llamadas, a estar metido de lleno en la lucha por la supervivencia del Oviedo. Torla era el contrapunto al poso de hombres con más experiencia en los despachos como Fidalgo y Sabino López. También fue un soplo de aire fresco. Fue el hombre del "pay-pal", movimiento esencial para la salvación azul, y el que más mimo puso, y sigue poniendo, en la defensa de los accionistas extranjeros.

–¿Cómo entró en el consejo?

–Fue complejo. Aquel consejo se gestó en dos momentos. En un inicio, el presidente iba a ser José Luis Díaz. Ahí es cuando se dio el problema. No se cerró la directiva y la junta tuvo que repetirse al día siguiente, había 24 horas para lograrlo. Yo, de aquellas, era el presidente de "Espíritu 2003", una asociación que ayudaba al club, por ejemplo, sufragando la participación de equipos de categorías inferiores en torneos fuera de Asturias. Estaba muy metido. Tras la junta, recibo un mensaje de Uki (Nacho Suárez, de Symmachiarii) y me llama Pedro Zuazua, los dos me dicen lo mismo: "Y tú, ¿qué? ¿Te animas?".

–¿Su reacción?

–Se me aceleró el corazón, pensé: "Cuántos habrán dicho que no para que me lo planteen a mí…". Estaba tan metido tratando de ayudar al club que me era difícil rechazar aquello. Además, en principio solo era para tres meses.

–Pero corría el riesgo de ser uno de los que cerrara el Oviedo.

–Ese temor siempre existió, es cierto. Aquel consejo era muy completo. Toni (Fidalgo) y Sabino (López) eran hombres de fútbol, con experiencia. Y Pedro (Zuazua) y yo éramos dos pirados. Quizás por la juventud estábamos convencidos de que se podía sacar la situación adelante. Pero luego empezamos a llamar a algunas puertas y…

–La cruda realidad.

–Ninguno de nosotros se imaginó siquiera la opción de que un accionista como Carso llegara y depositara 2 millones. No, no. La idea inicial era que varias empresarios asumieran varias inversiones. Nuestro objetivo primordial era evitar la causa de disolución, que, redondeando, estaba en 2 millones.

–Todo se desata con el tuit de Sid Lowe.

–Lo habíamos hablado, pero no esperaba esa reacción. Recuerdo que estábamos reunidos con los veteranos del Oviedo en De Labra, exponiéndoles la situación, cuando Sid escribió el tuit y todo se aceleró. Miré al móvil y pensé "ojo, que está liando muy gorda". Llamé a Rudi, de "Espíritu 2003", y le pedí ayuda para traducir la web de la ampliación al inglés. Pensaba sobre todo en el mensaje anglosajón. Pero, claro, quedaba por decidir la forma en que monetizar ese apoyo de seguidores extranjeros en las redes.

–El "pay-pal"…

–Siempre digo que el éxito de aquellos días es que siempre encontré un "sí" al otro lado del teléfono. El Oviedo tiene un ejército de aficionados dispuestos a ayudar. Yo conocía "pay-pal" (método de pago on-line) y me cuadraba que se pudiera hacer la compra de acciones a través de su plataforma. Pregunté en Twitter y rápidamente se pusieron en contacto conmigo del Oviedo Baloncesto para echar un cable. Empezamos a canalizar por ahí las inversiones de fuera, pero se nos fue de las manos.

–¿Tuvieron problemas?

–Sí. Cuando rebasas una cantidad determinada, desde "Pay-Pal" te piden información adicional. La página estuvo parada un día y medio, tuvimos que explicarles en qué consistía, que no dábamos nada tangible a cambio, que solo podíamos ofrecer un título acreditativo. Ahí me encontré otro sí, el de Pedro Suárez, que es informático, y me ayudó a desarrollar la opción de descargarte online el justificante de que eras accionista del Oviedo. Nos ahorramos tener que mandar vía correos, que hubiera supuesto un gasto gigante y pudimos seguir adelante con el ok de "Pay-Pal".

–¿Cuál fue el peor momento?

–Recuerdo uno en especial. Fue curiosamente cuando la cosa empezó a funcionar. Me acuerdo de que me fui a la zona de los baños del Tartiere, que era donde había cobertura, y llamé a Sid Lowe para comentarle una inquietud que empezaba a asomar. Le dije: "Sid, ¿y si estamos haciendo todo este esfuerzo solo para abaratar la entrada de Pina?". Al final, Pina representaba lo contrario de lo que yo buscaba, nosotros teníamos una idea más romántica, no tan mercantilizada como lo que representaba Pina. Íbamos a 100.000 euros al día, pero pensé que se ralentizaría y no contaba desde luego con la entrada de Slim. Así que el miedo era evidente.

–¿Por qué se lanzaron los extranjeros a comprar acciones?

–Ahí me gustaría destacar el trabajo de más soldados del oviedismo de los que hablaba antes. Gente como Matías García y otros que se dedicaban a contestar en las redes a cada seguidor que anunciaba haber comprado una acción. Eso creó una atmósfera especial. Un seguidor de Inglaterra echaba un cable y enseguida se le llenaba de palabras de agradecimiento de los seguidores locales de aquel equipo. Eso ayudó al boca a boca, seguro.

–¿Algún caso especial?

–Un egipcio que llegó de fiesta, iba a comprar 10 acciones y compró 100. Al día siguiente dijo: "Bueno, ¿qué más da?".

–Se creó un movimiento muy bonito.

–Recuerdo cuando vinieron los accionistas extranjeros y organizamos un fin de semana de actividades, con partidos y comida en El Requexón. Cuando les vi llegar en el autobús y los oviedistas recibiéndoles con aplausos… Todavía hoy me emociono.

–¿Cómo valora el trabajo de estos diez años?

–Para mí, Carso cometió dos grandes errores en el Oviedo. Con todo el agradecimiento por el dinero invertido, pero se equivocó. Primero, en prescindir de Toni (Fidalgo). Con él, las cosas hubieran ido mejor. El segundo, no cuidar el sentimiento del "Proud of you" que se gestó aquellos días. Eso nos hacía un club distinto. Toda empresa busca diferenciarse, nosotros lo teníamos y lo dejamos ir por el desagüe.

–¿Se puede recuperar?

–Depende cómo lo enfoques. Yo creo que tiene que ir más allá del fútbol. Hay que involucrar a los gobiernos local y regional, a empresas (hoteles y transportes, por ejemplo) porque al final lo que buscas es que vengan aficionados con la excusa del fútbol a invertir en tu región. La gente que vino alucinaba con la comida, el clima, la calidez de la gente… Y muchos eran seguidores con alta capacidad adquisitiva.

–¿Y Pachuca?

–De momento no puedo ponerles ni un pero. Al principio dijeron que no habría grandes cambios, algo lógico por respeto a Carso, pero poco a poco van trayendo al club gente especialista en sus áreas. Están profesionalizando, algo que llevamos años pidiendo. Han ampliado el consejo, otra demanda habitual. Aunque me gustaría que en el futuro también confiaran en gente de aquí para el consejo. Comparto la idea que tienen de club en México: fútbol más comunidad.