Álvaro Cervera, a inventar otra solución ante la plaga de lesionados

Una vez más, ninguna novedad a estas alturas, a Cervera le vuelven a afectar las lesiones a la hora de estudiar el partido. El último en caer fue Marco Sangalli, en la sesión de ayer, para elevar a siete el número de ausencias con la que cuenta el técnico en la búsqueda de un triunfo necesario para alejarse de la zona de problemas clasificatorios. El extremo se une a Miguelón, Aceves, Montoro, Koba, Javi Mier y Viti en el extenso parte de bajas de cara a la cita de esta tarde (18.30 horas) en el Tartiere ante el Mirandés.

Cervera ha completado una lista de 19 nombres con los que tratará de formar un 4-4-2 competitivo. El once podría estar formado por Braat: Lucas, Costas, Calvo, Pomares; Bretones, Luismi, Jimmy, Hugo Rama; Borja Bastón y Enrich. Completan la lista: Nadal, Tarín, Luengo, Mángel, Flores, Borja Sánchez, Sesé y Obeng.

A pesar de las bajas, los azules encaran el reto con la confianza de no haber perdido en sus últimas tres citas.