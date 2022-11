Álvaro Cervera aprovechó el decisivo triunfo del Oviedo (1-0 ante el Mirandés) para mostrar su lectura más autocrítica y exigir a los suyos un paso más. Satisfecho con el triunfo, que permite mirar a la tabla con más tranquilidad, el entrenador espera que los tres puntos sirvan a los suyos para seguir creciendo.

La defensa de sus hombres

“En mi profesión solo vale ganar. Le puedo poner algún pero, sí, seguro que veo cosas que se han hecho peor. Pero también hicimos muchas cosas bien. La defensa que hemos hecho tiene valor, pero si nos empatan diríamos que fuimos muy defensivos, porque realmente lo hemos sido. Tenemos que defender bien, como hemos hecho, pero la defensa no puede ser solo eso. No es solo meter gente atrás, sino que cuando robas hay que hacer daño y en eso debemos mejorar”.

“Hay un rival que no juega mal, mete gente atrás para manejar el balón. No sacamos a mucha gente para presionar, lo que queríamos era que no tuvieran centros, ni tiros. Te sientes más cómodo defendiendo más atrás. Pero necesitas velocidad en el contrataque. Si recuperas y no haces daño puede convertirse en un problema. Pero tiene solución”.

La racha del equipo.

“En puntos hemos despertado, pero soy muy crítico conmigo mismo y quiero ver algo más. He visto cosas muy buenas, un equipo organizado, que sabe lo que tiene que hacer, pero tenemos que saber qué hacer cuando la tenemos. Aun así, hemos tenido tres ocasiones claras y ellos no, pero el juego me gustaría que no fuera tan angustioso”.

Borja Sánchez.

“Dará lo que sea capaz. Lo veo entrenar y me parece de superior categoría. Vamos a ver qué hace en el campo. Hay que jugar un partido. Si es capaz, estaré encantado. Hay que verlo en el césped. Tiene algunas cosas que hace extremadamente bien, a ver si conseguimos que las otras también mejore”.

Luismi.

“No me gusta personalizar. Los centrales que tenemos con los pivotes son muy buenos. En ese eje somos un equipo bueno de la categoría. Hay que aprovechar lo demás. Luismi yo le he intentado fichar en otros equipos, siempre me ha gustado”.

La tensión.

“Ahora estamos un poco más tranquilos, pero si logramos ganar vosotros meteréis tensión por llegar arriba”.

Los problemas de Sangalli.

“Se lesionó en una salida, se resbaló, notó molestia y no ha estado”.

Marcelo Flores.

“Seguramente la derecha no es su posición. Hay muchas expectativas y le ha costado un poco, lo que le he pedido alguna vez le ha salido y otras no”.