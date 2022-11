Una inyección de moral: las reacciones en el vestuario del Oviedo a la victoria ante el Mirandés

Una victoria especialmente celebrada. Los más de 11.000 seguidores que se dieron cita en el Tartiere sabían que lo de ayer era algo así como una pequeña final por la supervivencia. Era, además, la oportunidad para cambiar la tendencia. Porque el Mirandés era el equipo que marcaba el descenso y estaba a un solo punto. De no ganar, se ampliarían los problemas. Pero el Oviedo triunfó. Marcó Bastón y supo el Oviedo defender con orden. El 1-0 lanza al equipo 4 puntos por encima del descenso y tiene un efecto directo sobre la confianza de un grupo que no estaba muy acostumbrado a sonreír.

"Es una victoria que nos permite alejarnos de abajo y que la gente esté más tranquila y crea en el trabajo. Al principio nos costó en casa pero nos vamos haciendo fuertes en el Tartiere con nuestra gente", explicó Luismi, uno de los futbolistas más destacados.

La lectura de Pomares siguió una línea similar: "Esta afición aprieta, ya lo sentía cuando venía aquí de rival, y ojalá podamos seguir dándole alegrías. Llevamos tiempo trabajando bien y es una pena que no se haya podido materializar antes".

Pomares también ve ahora la luz al final del túnel una vez que ha superado una lesión que le ha mantenido demasiadas semanas fuera de los terrenos de juego. " No soy un jugador de lesiones y me ha cogido un inicio complicado. No es la mejor forma de empezar en un nuevo club, pero estoy contento por volver a aportar".

Para el que fue un día muy especial es para Borja Sánchez. Poque el Oviedo ganó, por supuesto. Pero también porque volvió a sentirse futbolista. Fue en un final de partido en el que dejó detalles de su clase y ayudó a sedar el juego. "Se me hizo larga la espera y ahora estoy muy contento por poder aportar en unos minutos y por el triunfo. Ahora toca coger ritmo. Llevábamos muchos partidos en los que no nos favorecían los resultados, se vio el caso más reciente en Ponferrada, y había ganas por sumar en casa", expuso.

Y añadió el atacante del Oviedo: "Con el recibimiento se me pusieron los pelos de punta. Siento la responsabilidad de dar lo mejor, tengo ganas de volver y darlo todo".