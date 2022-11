Álvaro Cervera pasó hoy por la mañana por la sala de prensa de El Requexón para analizar el choque del miércoles ante el Tenerife, en el duelo adelantado por la celebración el fin de semana del centenario del club chicharrero.

El parte de bajas.

“Miguelón viaja, Viti no. Es recomendable que espero un poco, quizás para el miércoles siguiente esté”.

Atacar mejor.

“Ser más verticales, eso es lo que quiero. No es que vayamos a ser defensivos, pero me gusta que los partidos estemos más tranquilos atrás. No me gusta que el portero sea el mejor, sí que los defensas vivan cómodos. Si eso es ser defensivo… A mi edad, me da igual. La sorpresa es el Burgos y lo es por los pocos goles que le meten. El día que no te pongas por delante tienes que tener más. Me gusta más la verticalidad que la pausa. En Segunda creo que es más importante. Tiene que haber cierta combinación, cuando robes, aunque estés cansado, pero hay que tener lucidez, al menos para dar tres pases y nos dé para llegar”.

Semana atípica.

“Está mal hecho. Manda la competición. No tenemos tiempo a ver un video en condiciones ante un rival, ni a preparar un partido. Hay muchas cosas que mirar, ahora es imposible. No es la primera vez que nos pasa. Es un viaje importante, no está bien. No se piensa en el trabajo de los entrenadores y de los equipos”.

Distancia con el descenso.

“Le doy mucha importancia. La primera meta es sacar la cabeza del agua, pero no vale quedar ahí, hay que nadar para llegar lejos. Lo primero era sacarla. Pero la podemos volver a meter. Era importante que el jugador se diese cuenta de que puede ganar partidos”.

Braat.

“Es una situación no injusta, pero una determinación que tomé porque el portero actuaba más de lo que me gustaba. Ahora no. Braat está bien. Tomeu lo haría igual de bien”.

¿Tiene plantilla para jugar a lo que quiere?

“Me gustaría algún jugador más. La plantilla se va adaptar a lo que pido, eso seguro, pero hay jugadores que les pides cosas y están acostumbrados a hacer otras. Para que el equipo funcione, en Segunda, no hay mil registros, sino que tienes una forma de jugar, aunque a veces el partido te lleva a otra manera. Hay que buscar nuestra forma, y luego manejarnos. Tenemos el equipo defensivamente fuerte. No me gusta un equipo de muchos toques, aunque admiro a los que juegan así, pero prefiero la velocidad. Tenemos algunos jugadores para jugar con mi idea pero se puede mejorar”.

El rival: el Tenerife.

“El Tenerife llegó el año pasado asta el último partido para ascender. Es dificil jugar con eso. Buena plantilla y entrenador, este año le está costando. Es un lugar complicado para jugar, el resultado del derbi no les ha venido bien. Nos pondrán dificultades. Después de lo del año pasado no es normal lo que les pasa pero a veces sucede”.

Miedo a perder.

“Defendemos atrás por mi culpa. Podría defender más adelante pero nos puede encontrar una vía de agua. Lo que hago ahora es cerrar esa vía. No quiero que me centren ni que me tiren. Es más cómodo: les pido cosas sencillas. ¿Podríamos defender más adelante? Sí, dependerá de los resultados y de los rivales. No elijo mucha gente para sacar el balón pero sí me gusta llegar al área con más”.

Jimmy.

“Sensacional. No lo conocía en profundidad, y es extraordinario y juega mucho mejor al fútbol de lo que yo pensaba”.

Koba.

“El nombre de Koba empieza a aparecer en el vestuario… Parece que dentro de poco lo podremos tener”.