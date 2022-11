Cervera pide acelerar: "No me gusta un equipo de muchos toques, prefiero la velocidad"

Cuando a Álvaro Cervera se le pregunta si la plantilla que tiene a su disposición es la más adecuada para su idea de juego o si le falta alguna pieza, el técnico del Oviedo esboza una ligera sonrisa. "Me falta alguno sí, sí…", señala, apuntando de soslayo al mercado de invierno. Pero mientras la ventana invernal permanece cerrada, solo se puede fichar a partir de enero, el técnico trata de inculcar a los suyos una idea de juego que, sostiene, avanza de la forma adecuada en su faceta defensiva. Ahora quiere que con la pelota también se vean mejoras.

Velocidad. Es lo que el técnico quiere en los suyos. Lo tiene tan claro que lo expone unas pocas pinceladas: "No me gusta un equipo de muchos toques, aunque admiro a los que juegan así, pero yo prefiero la velocidad. Tenemos algunos jugadores para jugar con mi idea, pero se puede mejorar".

Cervera amplía su análisis: "La plantilla se va adaptar a lo que pido, eso seguro, pero hay jugadores a los que les pides cosas y están acostumbrados a hacer otras. Para que el equipo funcione en Segunda no tiene que manejar mil registros, sino que tienes una forma de jugar, aunque a veces el partido te lleva a otra manera. Hay que buscar nuestra forma, y luego manejarnos en el choque. Tenemos el equipo defensivamente fuerte".

La clave está en cómo limitar las virtudes del enemigo. "Defendemos tan atrás por mi culpa. Podría defender más adelante, pero entonces nos puede encontrar una vía de agua. Lo que hago ahora es cerrar esa vía. No quiero que me centren ni que me tiren. Además, es más cómodo: a los jugadores les pido cosas sencillas. ¿Podríamos defender más adelante? Sí, dependerá de los resultados y de los rivales", expone el entrenador.

De momento, esas nuevas ideas que va poniendo en práctica con los suyos le ha servido al equipo para levantarse de la situación crítica en la que se encontraba. Con el cántabro a los mandos, el Oviedo ha sumado 10 de los últimos 18 puntos en juego. Son números de equipo que estaría luchando por el play-off. El entrenador da valor a haber logrado salir de la zona más pantanosa porque, defiende, es parte de la hoja de ruta: "Le doy mucha importancia a tener un colchón con el descenso. La primera meta era sacar la cabeza del agua, pero no vale quedarse ahí, hay que nadar para llegar lejos. Lo primero era sacarla, pero en cualquier momento la podemos volver a meter. Era importante que el jugador se diese cuenta de que puede ganar partidos".

La oportunidad para seguir creciendo la ofrece un Tenerife en una situación similar a la de los azules en la clasificación. El choque se adelanta a mañana porque el conjunto chicharrero celebra el fin de semana su centenario. Cervera solo dispondrá de un par de días para preparar la cita, lo que en su opinión en un plazo insuficiente en el fútbol profesional. "Está mal hecho. Manda la competición, pero esto significa que no tenemos tiempo a ver un vídeo en condiciones del rival, ni a preparar un partido. Hay muchas cosas que mirar, ahora es imposible. No es la primera vez que nos pasa. Es un viaje importante el que tenemos que hacer y no está bien que tengamos que jugar en estas condiciones. Tengo la sensación de que no se piensa en el trabajo de los entrenadores y de los equipos".