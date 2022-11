¿Qué tienen en común un bisnieto del presidente de Estados Unidos, un hostelero de Wuhan y un famoso Youtuber inglés? El Oviedo como nexo

El aleteo de una mariposa en forma de tuit desencadenó una reacción en cadena que acabó convirtiéndose en un tsunami azul. Sid Lowe fue el que aleteó en las redes y a ese gesto llevó en unos días frenéticos a sumar casi 30.000 accionistas de 86 países a comprar acciones del Real Oviedo en un proceso que es incluso estudiado en universidades.

Diez años después de aquel momento que salvó al club azul, LA NUEVA ESPAÑA pulsa la opinión de cinco accionistas del Oviedo de perfil variado: hay un descendiente de un presidente de Estados Unidos, un famoso "youtuber" británico, un hostelero de Wuhan, un periodista ruso y un cingalés amante de la Premier.

Brenden Garfield (Estados Unidos). El bisnieto de un expresidente que se enamoró de Oviedo

James A. Garfield fue el 20.º presidente de los Estados Unidos de América en uno de los mandatos más breves de la historia: 6 meses y 15 días. Falleció en septiembre de 1881, 70 días después de recibir dos balazos en la estación de trenes de Washington. Brenden Garfield, ciudadano de Chicago de 38 años, es su bisnieto. Y presume de ser orgulloso accionista del Real Oviedo.

"¿Qué por qué me hice accionista del Oviedo? La respuesta corta es por culpa de Sid Lowe", cuenta a través del mail. Seguidor del Liverpool y de la Premier, Brenden se interesó a través del periodista británico y comprendió que "era muy importante para la ciudad y la comunidad, y me pareció inteligente ayudar en forma de acciones en vez de simples donaciones".

Ahí es justo cuando le picó el bicho azul: "Desde entonces sigo al equipo, he comprado más acciones en posteriores ampliaciones de capital y veo los partidos siempre que puedo". Más aún: ha estado tres veces en Oviedo, también acompañado de su mujer Liz. Matías García, uno de los aficionados que de forma desinteresada ha servido de nexo con los "shareholders" estos últimos años ("nuestro embajador no oficial", proclama Brenden), le introdujo en el oviedismo. "No me llevó mucho tiempo comprender que Oviedo era una ciudad especial: es preciosa, con gente estupenda y una enorme cultura futbolística", expone el aficionado norteamericano.

La conexión con el club y la ciudad ha ido con el tiempo a más. Tanto que cada vez que la pareja planea un viaje por Europa, la primera pregunta es: "¿Podemos encajar un fin de semana en Oviedo?". Porque, relata Garfield, "siempre estamos pensando en volver".

Jian Miao (China). El hombre encargado de aglutinar a miles de seguidores chinos.

"Ser accionista del Oviedo cambió mi vida. Para mí, es el club de mi vida". Jian Miao tiene 29 años y regenta un bar especializado en tés y cafés en Wuhan, China, la localidad donde se dio el primer caso de coronavirus. Es oviedista, lo sabe desde 2012 cuando, ante la llamada desesperada por las redes sociales, él también ayudó con su cartera. "Estaba en Canadá y un amigo me habló sobre la situación del Oviedo. Solo costaba 10 euros ayudar, así que lo hice", relata. "Busqué la historia del club en internet y decidí comprar 15 acciones", añade.

Pero su gesto con el Oviedo no se quedó en ese simple ejemplo. Solo fue el inicio de algo más importante. Aquello fue un flechazo que, así lo dice él, cambiaría su vida. "En la siguiente ampliación de capital, junto a un amigo usamos las redes sociales para extender el mensaje del Oviedo. La reacción fue sorprendente, así que decidimos crear una asociación de fans para compartir información y estar en contacto", asegura.

Oficialmente, la asociación de seguidores chinos del Real Oviedo tiene más de 1.000 miembros en la actualidad, aunque Miao cifra en cerca de 100 los que están activos diez años después. El seguidor ha estado en Oviedo cuatro veces, la más especial, el derbi de 2018 ante el Sporting: "Ganamos con goles de Ibrahima y Alanís. Lo tengo tan fresco que parece que fue ayer".

Para Miao, el aterrizaje de Pachuca el pasado verano tomando el relevo de Carso abre la esperanza a la mejora de la entidad en varias áreas, también en la deportiva. "Creo que con la llegada del nuevo dueño se pueden hacer equipos más fuertes. Ahora mismo el Oviedo no está en la posición que debería estar en la tabla, pero confío en que acabe la temporada cerca de los puestos de play-off, porque es donde merece estar", resume.

Spencer Owen (Reino Unido). 2 millones de seguidores, creador de un club y cronista del oviedismo

Para Spencer Owen la pasarela hacia el corazón del oviedismo se construyó un poco más tarde que para el resto de ejemplos citados. La ampliación de 2012 fue histórica, por cómo se vivió en la ciudad y a través de las redes. Pero también fue importante el proceso vivido en 2015 que permitió a más extranjeros de todo el globo entrar en el accionariado.

Es el caso de Owen, un "youtuber" inglés que cuenta en la actualidad con cerca de 2 millones de seguidores en su canal. Desde que en 2015 animara en sus canales a ayudar al Oviedo se convirtió en algo así como el cronista oficial azul en clave de redes sociales. El "youtuber" se hizo accionista, visitó Oviedo para contar a través de su canal lo que se cocía en la ciudad y tal fue la conexión que colaboró puntualmente con la entidad en los años posteriores. Incluso fue nombrado "mánager virtual" del Oviedo para el juego FIFA.

Sabía de la existencia del Real Oviedo, aunque no de forma detallada. Fue sobre todo a partir del proceso de 2015 cuando conoció la idiosincrasia del club. "Sabía que había formado grandes jugadores como Michu, Mata y Cazorla. Pero fue allí en Oviedo cuando fui consciente de su historia, la que pude ver en su museo. En mi primer viaje pasamos unos días fantásticos. Se creó una conexión especial con Oviedo, al que había llegado gracias a Sid Lowe y un artículo que había escrito en The Guardian", relata el británico.

El éxito de Owen en internet se ha intensificado en los últimos años, con la creación en 2016 del Hashtag United, un club inglés que incluso ha llegado a disputar la FA Cup, el torneo con más solera. Con su club, Owen visitó Oviedo en diciembre de 2017 para, entre otros actos, celebrar un partido amistoso contra los empleados del club. "Yo soy aficionado del West Ham desde siempre, pero el Oviedo es el primer equipo que sigo de fuera. Siempre me han hecho sentir parte del club, fue el primer equipo en abrirme sus puertas, eso nunca lo olvidaré. Me siento un afortunado por cómo me han tratado", defiende.

Owen relata que "he estado tres veces en Oviedo y lo amo. No es solo fútbol soy muy fan de su cultura, de la comida y de la sidra, también. La forma que tienen de escanciar me parece muy divertida". Y mantiene el británico esperanzas con la temporada: "La Segunda es una competición interesante, como la Championship inglesa: puedes estar el 14.º o el 15.º y luego de repente meterte en el play-off. Confío en Borja Bastón, es muy bueno".

Shakir Hashim (Sri Lanka). Accionista azul gracias a la Premier League

El caso de Shakir Hashim es el claro ejemplo del bien que le hizo a aquella campaña contar con la hornada más reluciente que se recuerda formada en El Requexón y triunfando en la Premier League, la competición con más foco del planeta. Hashim, de 34 años, es natural de Sri Lanka, aunque vive en Australia con su mujer y sus dos hijas, y en 2012 vio un mensaje en las redes con un hastag como cebo: "#SOSRealOviedo". El anzuelo de Sid estaba lanzado y el reclamo de Mata, Cazorla y Michu, rutilantes estrellas de la Premier, hizo el resto. "Vi que necesitaban ayuda y que era un módico precio. Me pareció que era una ayuda barata para una buena causa. Así que decidí comprar una acción", cuenta el seguidor una década después sobre un club que, en su opinión, cuenta con "historia y pedigrí".

A Hashim se le abrió un nuevo panorama. "Lo que me gustaba era la Premier, también seguía algo LaLiga y sabía que existía un club llamado Real Oviedo, pero poco más. Desde entonces, aunque no lo sigo todos los días, sí que compruebo de vez en cuando cómo va el equipo", comenta.

Aunque a distancia, el cingalés ofrece algunas propuestas para los accionistas foráneos: "Podrían enviar por mail información financiera anualmente y otras actualizaciones sobre el club. Eso haría que estuviéramos más involucrados".

Alexander Vishnevskiy (Rusia). El periodista ruso que extendió la palabra azul

Alexander fue otro de los que estuvo desde aquel día D, en el que el Oviedo, por circunstancias de la vida, abrió una vía para la llegada de apoyos con diferentes acentos. Su caso sirvió como foco. Vishnevskiy, 38 años, es periodista y publicó diversos reportajes en periódicos y canales de televisión rusos que animaron a otros seguidores a invertir en el Oviedo. "Fue un momento orgullo. Para mí fue un orgullo poder ayudar a atraer más aficionados a un club al que le tenía simpatía", explica.

Alexander vive desde marzo en Vilnius, Lituania, debido a la guerra, y se mantiene al corriente de resultados y clasificación. Ha estado tres veces en Oviedo, una de ellas para entrevistar a Michu. Ahora, celebra desde Lituania el intento de Pachuca de reforzar otra vez los lazos con los "shareholders" azules: "Aquella fiesta un año después de la ampliación fue una idea genial. ¿Por qué no repetir ahora?".