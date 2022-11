Miguelón es la principal novedad para jugar en Tenerife en una lista en la que no está Viti. El lateral integra la convocatoria de 20 nombres que se desplazará hoy a la isla para jugar mañana ante el conjunto de Luis Miguel Ramis. Miguelón vuelve a estar disponible en un inicio de temporada accidentado, marcado por las lesiones. Hasta la fecha solo ha podido participar en tres encuentros, solo uno como titular, el disputado en la octava jornada contra el Cartagena en el Tartiere. Desde aquel 2 de octubre, el lateral no ha vuelto a disfrutar de un minuto en la competición. Respecto a Viti, Cervera afirmó en la sala de prensa que le habían recomendado que descansara esta semana, aunque su lesión no es grave y se espera que pueda estar listo para el choque de la semana que viene ante Las Palmas en el municipal ovetense. La lista para jugar en Tenerife es la formada por Quentin Braat, Tomau Nadal, Lucas Ahijado, Miguelón, David Costas, Dani Calvo, Rodri Tarín, Oier Luengo, Bretones, Pomares, Jimmy, Luismi, Mángel, Borja Sánchez, Marcelo Flores, Hugo Rama, Sesé, Sergi Enrich, Borja Bastón y Samu Obeng. El equipo se desplaza esta mañana a tierras canarias y se entrenará en la última sesión prepartido en Tenerife a partir de las 18.00 horas. El choque se juega mañana a las 21.00 horas de la península.