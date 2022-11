Álvaro Cervera, el técnico del Oviedo, valoró la victoria azul al Tenerife. Estas fueron sus declaraciones

Análisis del partido

"El Tenerife ha jugado al fútbol mucho mejor que nosotros. Hoy no tuve los recursos para saber como contrarrestarlo, intentamos varias cosas. Ellos fueron profundos y nos tiraron muchos corneres. Probablemente no merecieron perder, pero esto es el fútbol. No hemos hecho un buen partido, pero por el esfuerzo y el trabajo nos vamos contentos. Pero que no nos nublen, hoy no hicimos muchas cosas bien".

"Ha habido muchos tiros desde fuera, que los propiciamos. No todos los podemos evitar, pero ellos tuvieron alguna clara. Nosotros hemos trabajado, hemos corrido, pero estuvimos muy mal con la pelota y cuando salíamos ellos nos cortaban. Ellos hicieron un partido completo, solo les faltó el gol. Estamos necesitados de puntos y esta victoria en otro momento nos haría reflexionar, que lo voy a hacer. Seguramente el plan no era el indicado, pero bienvenidos los tres puntos y a seguir. Cuando se juega bien hay que ganar y cuando se juega mal no hay que perder".

"Hoy hemos tenido suerte, pero también mala suerte en el camino. Alavés, Villarreal, Ponferrada...Hicimos buenos partidos y no ganamos. Yo no estaría preocupado si fuese el Tenerife. Nosotros...Seguramente hicimos lo que había que hacer, pero yo no estuve acertado".

"Se están dando cuenta de muchas cosas. Me fui de aquí hace mucho tiempo y me imagino que como todo en la vida. Las cosas malas se te olvidan. Hace poco estuve de visita y al club le tengo mucho cariño. Ojalá pronto puedan estar donde se merecen. Lo pasé mal cuando me fui de aquí, pero está olvidado".