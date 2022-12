El Oviedo trabaja a pleno rendimiento en El Requexón para preparar el choque de mañana, 19.00 horas, ante Las Palmas, líder de Segunda, en el Carlos Tartiere. Álvaro Cervera, que deberá buscar una solución para los problemas de ausencias en el centro del campo, tiene claro lo que quiere de sus muchachos.

El parte de bajas.

“No están seguro Mier, Montoro, Luismi y Sangalli. Esos seguro. Los demás irán convocados: Koba, Miguel, Aceves y Viti están para echar una mano, podrían actuar pero no están a nivel físico todavía”.

Las Palmas.

“Muy buen equipo, juega diferente y lo que hace lo hace bien. Es lo más parecido a un equipo de Primera. Es dinámico, el control-pase lo hace muy bien. Es complicado de contrarrestar. A veces este tipo de equipos tienen problemas a la hora de defender, pero no es el caso”.

“Me divierte ver equipos como Las Palmas, es bonito, hay llegadas al área. su forma de jugar es atractiva. Es el fútbol que otros entrenadores tienen en la cabeza y que ejecutan. Yo no, seguramente porque no tengo ese talento. Intento desarrollar otro tipo de juego. No quiere decir que nos vayan a ganar, queremos quedarnos con los 3 puntos. También te digo que hay entrenadores que hacen lo contrario y lo valoro tanto o más que lo que hacen estos equipos”.

El once de cara a mañana.

“Tengo una idea de lo que vamos a hacer, estoy dándole vueltas”.

Sistema.

“Habrá momentos en los que apretemos arriba, quizás es lo que quieren, y otros esperar atrás. Depende quién la coja y cómo. Si juegan de espaldas, podemos ir arriba. De cara, no. No es un partido que digamos “vamos a salir a esperar en el medio”. No, hay fases dentro del partido. Querer quitarle la pelota a Las Palmas es una terrible equivocación. No puedes intentar ser mejor a lo que ellos juegan. Sino a lo tuyo”.

Mercado de invierno.

“A lo que me pregunten, contesto. Nunca me he acercado a un director deportivo a decir quién quiero fichar o que salga. Si me preguntan, digo. Salidas me cuesta más, porque no acabo de conocer a todos los jugadores”.

Mángel.

“Es un chico que puede jugar en varias posiciones. Como a los chavales, creo que a veces les puede más la responsabilidad que otra cosa. A veces en el campo ves que juegan a no fallar. Ese poquito que les queda se coge jugando y ganando confianza”.

Leo Sequeira.

“He visto videos de él, le conozco de estar aquí. Lleva un mes y pico parado, ahora a ponerse bien y a entrenar. Si me preguntan la opinión sobre él, la daré. Tiene que ponerse a tono porque ha estado parado. Es extremo, rápido, potente, juega por las dos bandas. Es un futbolista interesante”.