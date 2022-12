Cervera busca soluciones al centro del campo para meterle mano al líder: el posible once del Oviedo

Proin gravida nisi et tortor adipiscing tristique. Curabitur dignissim ultricies neque vitae tincidunt. Mauris ut nisi mi. Duis et lorem risus. Ut imperdiet pharetra rutrum. Integer rutrum purus ac ligula congue sodales. Sed iaculis malesuada massa vitae scelerisque. Quisque ultrices accumsan accumsan. Mauris lacus odio, malesuada a vehicula a, elementum eget leo.

El Oviedo afronta el duelo ante Las Palmas (19.00 horas, Tartiere) con la moral plena y buenas noticias desde la enfermería. Regresan a una convocatoria tres piezas nuevas: Alonso Aceves, Koba Koindredi y Viti. Aunque esta vez los problemas para el entrenador se centran en el medio del campo. Cervera no podrá contar con el sancionado Luismi ni con lesionados Mier y Montoro. Para Koba parece precipitado que pueda contar desde el inicio.

El cántabro comentó ayer que estudiaba alguna solución para la medular pero no quiso revelar sus cartas. Una de las posibilidades es que el equipo se sitúe con tres en el medio, como a partir de la media hora en Tenerife, con Rama ayudando a los pivotes. El once podría parecerse al formado por Braat; Lucas, Costas, Calvo, Pomares; Mángel, Jimmy, Rama; Bretones, Borja Bastón y Borja Sánchez. Completan la lista de 21: Tomeu Nadal, Miguelón, Tarín, Oier Luengo, Aceves, Koba, Viti, Flores, Obeng y Sergi Enrich.