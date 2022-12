Álvaro Cervera mostró al final del encuentro su satisfacción por la imagen mostrada por los suyos ante Las Palmas. El Oviedo se tuvo que conformar con un punto pero fue superior a un equipo que llegaba líder al choque y que celebró el empate.

El papel de los suyos.

“Estuvimos mejor de lo que yo esperaba, no se nos puede poner ni un pero. Es el mejor partido que hemos jugado desde que estoy aquí”.

Merecimientos.

“No ha habido muchas ocasiones, pero sí situaciones de gol. Al final es cuestión de acertar, de hacerlo con el último pase, entran más factores. Hicimos lo que pensábamos hacer. Cuando no la teníamos, el rival te somete, y les dejamos sin claridad, tenían dudas”.

Derroche físico.

“Tenemos jugadores recuperados pero no están para competir. Mángel jugó por primera vez de titular, con dos delanteros que tuvieron que trabajar y pensé que físicamente podíamos decaer. He tardado en hacer cambios porque vi al equipo bien. Hemos durado más de lo que esperaba”.

El rival.

“Ante otros equipos parecidos a Las Palmas esperamos, pero hoy pensamos que debíamos ir arriba, a intentar que cometieran un error. Cuando robamos lejos nos cuesta. Arriesgamos un poco más, porque ellos jugaban con un solo punto. Ellos son fieles a su juego y hoy se ha encontrado un partido muy competido”.

Lo que más le gustó de los suyos.

“La intensidad en cada balón, hay otras veces que vamos a la primera disputa pero no llegamos a la segunda porque estamos lejos. Siempre había un segundo jugador cerca. Lo mejor ha sido la intensidad. Así, vamos a ser muy buenos. La intensidad no se trabaja, hay partidos que sí y otros que el rival te puede dormir el juego”.

La imagen

“Firmo todos los partidos como este, más es imposible. Me alegraría que todos los partidos fueran como el de Las Palmas. Hacemos todo lo posible por ganar y si lo hacemos seguro que a Jesús Martínez le gusta”.

Los medioscentro.

“La mejora viene por otro lado, no por el medio, pero si viene alguien mejor, todo es mejorable”.

Los últimos choques.

“El último partido de casa no fue malo pero estabas a expensas de acertar uno para ganar porque no dominas. En Tenerife sí tuvimos mucha suerte. Y el de hoy viene condicionado por esos dos. Cuando algo no se hace bien somos conscientes qué hacer para cambiarlo. Hoy sí hemos dado un pasito adelante”.