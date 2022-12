Jesús Martínez responde a todo sobre el Oviedo: "En invierno haremos tres fichajes"

El Oviedo celebró esta mañana en el hotel Silken Monumental Naranco un desayuno informativo con los medios de comunicación con Jesús Martínez, dueño del club, a la cabeza junto con Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general. Tras la charla, Martínez se sentó con LA NUEVA ESPAÑA y habló sobre los temas destacados de la actualidad azul.

-¿Qué le ha parecido Cervera?

-Tuve una cena muy buena con él y con todo su cuerpo técnico. Me cayó muy bien. Se le ve un poco serio, pero en las distancias cortas estuvo muy agradable y se le ve contento con la marcha del equipo. Yo soy bromista y abierto. Le dije: “Profe, ya vi sus vídeos, usted quiere extremos eh”. Él también era extremo, o sea que supongo que será por eso (risas).

-¿Cuántos fichajes habrá en invierno?

-Yo creo que habrá tres fichajes. Un extremo, un medio de contención que quiere el técnico…Entre dos o tres seguro. Lo que necesita al equipo.

-¿Habrá salidas?

-Claro, va a tener que haber. Mínimo un extranjero y traer dos comunitarios.

-¿Por qué no ha cuajado Marcelo Flores?

-Segunda División es muy complicada, con mucha competencia y muy física. Él es flaquito, tiene 19 años…Le ha sido difícil la adaptación, aunque Cervera está contento con el último partido que hizo porque le trabajó mucho, algo que no hacía antes.

-¿Le afecta que haya sido un fichaje estratégico de la propiedad para buscar una salida?

-No, no. Igual que Aceves. Necesitamos delanteros, no defensas. Cervera va a decidir quién es el que sale y ver que es lo mejor para los jugadores, porque si no van a jugar…Tenemos que ser objetivos, porque lo peor que le puede pasar a un jugador es que no juegue.

-¿La ciudad deportiva es una prioridad?

-La ciudad deportiva es una prioridad para Pachuca, pero tenemos que ir con tiento. Nos han ofrecido terrenos e 3 o 4 hectáreas y es inviable, porque ese no es el objetivo. Lo ideal sería tener un mínimo de 10 hectáreas para poder desarrollar nuestro modelo en México, que ustedes ya han visto.

-¿Tiene una fecha en mente?

-Si mañana me traen diez hectáreas las compro.

-Viene un derbi, ¿hace cuanto que no habla con Alejandro Irarragorri, presidente del grupo Orlegi?

-Hace mucho, mucho. Pero ahora la institución que lleva Martín Peláez es importante. Se va a juntar con David Guerra y lo importante es mandar un mensaje de civilidad. La rivalidad debe estar dentro del campo, no fuera. Fuera, tenemos que ser educados.

-Hace años había buena relación…

-Hace muchos años sí. Ahora la hay, pero institucionalmente.

-Dígame algo de Oviedo que le haya gustado

-Estoy enamorado de esta ciudad: se lo dije al Alcalde, que es mi amigo. Me llevé una gran impresión de él y se portó muy bien. Recibió a mi esposa, a Martín Peláez varias veces y ahora a mí, porque en mi anterior visita no pudimos cuadrar agendas. Está muy entusiasmado por la votación del Salón de la Fama.