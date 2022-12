Cervera, entrenador del Real Oviedo: "Espero que Bastón este en el derbi y si ve la quinta amarilla que sea por evitar un gol"

El entrenador del Real Oviedo Álvaro Cervera analizó cómo llega su equipo al partido que le enfrenta mañana (18.30 horas) al Eibar en Ipurúa. El técnico azul fue desgranando algunos de los detalles más relevantes de una de las visitas más complicadas de la Liga.

¿Qué bajas hay para el partido?

“El parte de bajas es el habitual, Montoro, Javi Mier y Sangalli, y se ha unido a última hora Pomares, que no está lesionado, pero estás con molestias y lo mejor es reservarlo”.

¿Qué fue lo que más le gustó de su equipo ante Las Palmas?

“Ante Las Palmas se robó el balón más arriba, fue el día que más balones robamos en el campo contrario y así estamos más cerca de la portería contraria, hay que dar menos pases para llegar y es todo más directo, eso fue lo mejor. También lo propicia que el rival hace la salida del balón desde su campo y desde abajo”.

¿Se está viendo obligado a jugar con dos delanteros?

“Nunca he jugado con dos delanteros como aquí, sí los he utilizado, pero uno y uno, quiero decir, 4-4-2 no es lo mismo que 4-4-1-1, el 1-1 sí lo suelo utilizar, sobre todo cuando el equipo contrario tiene un pivote que juega mucho, para que nuestros mediocentros no salgan demasiado de su sitio. Aquí, desde que vine, sabía que tenía tres delanteros muy parecidos que es difícil que uno de ellos pueda jugar en esa posición y entonces acostumbré al equipo a jugar con dos puntas”.

¿Podrían jugar Hugo Rama o a Borja Sánchez detrás del punta?

Hugo Rama puede jugar por el trabajo que hace, hace un trabajo fundamental y si le pides un trabajo defensivo te lo va a hacer, el ofensivo le va a costar un poco más; y Borja, al contrario, te hará seguramente el ofensivo pero el defensivo no te lo hará. No hay un jugador específico, porque si lo hubiese ya lo habría utilizado más”.

¿Qué le parece el EIbar?

“Eibar, Alavés, ese tipo de equipos, son los que me gustan y los que creo que van a estar arriba, a ascender o a luchar por ascender; puede que sea un poco antiguo, pero tienen las ideas muy claras, en su casa fallan muy poco, dan muy pocas opciones al rival cuando juegan en casa, por su forma de jugar, y le dan importancia a lo que tiene importancia, a las dos áreas, otros equipos juegan muy bien, están muy arriba, le dan importancia al balón, a la posesión; a mí esos equipos como el Eibar me gustan mucho, son los que creo que realmente si eres capaz de superior, de ganarles, seremos un equipo capacitada para luchar. Me gusta utilizar estos equipos como referencia cuando juegas con ellos”.

¿Hará rotaciones?

“El tema de las rotaciones no lo he pensado, hace tiempo que alguien muy cercano a mi me dijo el que hay que ganar es el siguiente, y el siguiente ya veremos, hay que rotar cuando un jugador está cansado, sino tienes que poner a quien tienes que poner”.

¿Le preocupa quedarse sin Borja Bastón para el derbi en caso de que vea la quinta amarilla?

“Una anécdota. Estuvimos en Tenerife y Luismi tenía cuatro tarjetas, estábamos en el hotel y nos cruzamos entrando uno y saliendo el otro del baño, y le dije ‘cuidado con las cuatro tarjetas’, me dijo ‘sí’ y le sacaron la quinta; luego salió Mangel e hizo el partido de su vida, un partido espectacular. Que yo le pueda recordar a él que tiene cuatro tarjetas, ¿alguien cree que no lo sabe, que no sabe que después viene el derbi? Pero son cosas del fútbol, espero tenerlo para el derbi, y si se la saquen que se la saquen porque tiene que evitar un gol”.

¿Cómo está Mangel tras su gran partido?

“Bien, contento, los chavales cuando suben están contentos, el entorno estará contento con él, su familia, sus amigos, el fútbol es ir dando pasos. Dije en el club que para mí estaba en la primera plantilla a todos los efectos”.

¿Es pronto aún para Siqueira?

“Es pronto, él está con nosotros porque queremos que se sienta uno más, pero él hace las cosas que no implican esfuerzo, cuando implican esfuerzos le quitamos”.