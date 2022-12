La lección de El Requexón

Antes del partido ante Las Palmas los focos estaban sobre Luismi. El pivote defensivo del Oviedo, recuperado para la causa con Álvaro Cervera, estaba a solo una amarilla de la suspensión. El equipo jugaba ante el Tenerife y la cosa no estaba como para reservar. Y Luismi vio la quinta amarilla... Incluso Jesús Martínez, propietario del Oviedo, dio un brinco desde México, como él mismo aseguró ayer a los periodistas.

Entonces Cervera tiró por la solución de casa: Mángel, titular por primera vez en el fútbol profesional. El experimento salió muy bien. El técnico del Oviedo quedó muy satisfecho con el rendimiento del centrocampista, que a su juicio ofreció un despliegue físico ante un equipo peligroso en la medular. También los directivos: ayer mismo pusieron de ejemplo los hombres de Pachuca el buen hacer de Mángel. Su aportación fue muy comentada por los directivos y además lleva a otro análisis que se hace internamente en el Oviedo: "Los canteranos funcionan cuando se les pone".

El dato final del encuentro ante Las Palmas no pasó desapercibido dentro del club: siete jugadores que pasaron por las categorías inferiores del Oviedo acabaron en el césped del Tartiere ante el todopoderoso líder de la categoría. Lucas, Bretones, Mángel, Jimmy, Viti, Borja y Obeng.

El Oviedo no ganó (0-0), pero Cervera valoró el encuentro como el mejor desde que se hizo cargo del banquillo del Oviedo. Sus palabras también fueron un guiño a los canteranos. No solo a los de Las Palmas. Una semana antes el guineano hizo debutar a Sesé. La lección que extrae el Oviedo es que los canteranos responden al reto cuando se les recluta. De ahí que no se pueda descartar que Mángel adquiera un papel mucho más relevante en los próximos partidos. Su puesta en escena ante Las Palmas apunta a ser un antes y un después. Luismi parece intocable para Cervera, pero Jimmy ya no lo es tanto. Entre los dos pivotes estará, a priori, el titular en Eibar.