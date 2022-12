Álvaro Cervera atendió a los medios tras la derrota de su equipo en un córner que no le dejó buen sabor de boca al entrenador.

La lectura del partido.

“Son importantes todos los partidos por nuestra situación. No hay campos diferentes. Hay que intentar puntuar en todos, Este es un buen rival, y no es mal partido. La primera parte es muy buena. Ellos arriesgaron en la segunda y ya no fue tan buena. Recuerdo situaciones de peligro en las dos áreas pero no paradas de los porteros. Y perdemos con este tipo de goles que pasan pocas veces”.

Los cambios del Eibar.

“Cambian porque ponen dos puntas, les da más llegada, pero nos debería dar más salida. Se han acercado más. Pero no fue que Braat tuviera que ser el mejor, no que las hubiéramos sacado como podíamos… No, pero nos faltó un punto, cuando han cambiado eran más gente arriba. Pero no más peligrosos”.

Tarín y Costas.

“Tarín estuvo sensacional. Costas esta mañana le molestaba la espalda, después de comer sentía que no la notaba bien, que si jugaba podía pedir el cambio. Mejor no arriesgar”.

El gol del Eibar.

“No es acierto. Puede ir un centro más cerrado o abierto pro nunca tiras a marcar. Cosas que pasan en el futbol, un córner directo. Normalmente hay que defenderlas bien, no pueden entrar. Sabíamos que iban cerrados, pero un gol de córner directo no tiene que entrar nunca”.

Cambios azules

“Buscaba con Jimmy más suelto y es el que mejor reparte juego, para buscar las bandas. No nos ha salido del todo bien y hemos vuelto a los dos delanteros. Tenemos un hándicap, llegamos a situaciones pero hay que meter balones en el área, tenemos rematadores, y no acabamos de hacer daño. La pelota tiene que estar en el área del equipo contrario. Quité a Borja por una posible tarjeta y quería centros”.

El derbi.

“Hasta que no pasen dos días estaré pensando en este partido, no en el siguiente pero sé que el derbi es importante, bonito de jugar, y que son tres puntos pero que hay emociones por en medio. Haremos todo lo posible por ganarlo”.