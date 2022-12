El Oviedo cae desde la esquina: derrota 1-0 en Éibar

El choque previo al derbi, ese que los entrenadores temen tanto por el elemento de distracción que supone la cercanía del partidazo, puede dejar tranquilo a Cervera aunque no satisfecho. Lo de tranquilo porque el equipo, este Oviedo que él ha cincelado, compitió como siempre, esta vez en un escenario tan complejo como Ipurúa. El equipo no fue peor que el Eibar, tampoco mejor, y todo quedó pendiente de algún detalles. Lo de la no satisfacción llega ahí, en un saque de esquina que pareció mal defendido y que fue el único lunar de la tarde: suficiente en la competitiva Segunda para echar por tierra el trabajo. El Oviedo llegará al derbi cortando su magnífica raza de las últimas semanas aunque con el orgullo intacto tras dar la cara en Ipurúa.

1 Eibar 0 Real Oviedo 1-0, min. 69: Nolaskoain. Eibar Luca Zidane (1);

Correa (1), Berrocal (1), Arbilla (1), Imanol (1);

Sergio Álvarez (1), Matheus (1);

Vadillo (1), Javi Muñoz (1), Rahmani (1);

Blanco Leschuk (1).

Cambios Nolaskoain (1) por Sergio, Stoichkov (1) por Javi Muñoz y Corpas (1) por Rahmani, min, 56.

Bautista (1) por Leschuk y Tejero (1) por Correa, min. 83. Real Oviedo Braat (1);

Lucas (1), Tarín (2), Calvo (2), Bretones (1);

Rama (1), Jimmy (2), Luismi (2), Flores (2);

Enrich (1), Bastón (1). Cambios Borja Sánchez (1) por Flores, min,. 60.

Viti (1) por Bastón y Mángel (1) por Rama, min. 73.

Obeng (1) por Luismi, min. 84. Árbitro: González Francés (comité canario). Amonestó al local Vadillo. Ipurúa: ante 5.078 espectadores, según datos oficiales, con unos 300 oviedistas en la grada. Si algo destaca de Cervera desde su llegada al banquillo del Oviedo es su maestría para encontrar los caminos. De momento, suele acertar. Al principio, todo se basaba en hacer al equipo férreo, incómodo para el rival, y a partir de ahí ganar en confianza y, sobre todo, en puntos. Fue a partir de esa recuperación anímica cuando se han visto las mejoras en el juego y la variedad de recursos que puede tener el equipo. Ante Las Palmas, el Oviedo fue agresivo en la presión y perdió el respeto al líder, al que dominó en el acuerpo a cuerpo. Contra el Eibar, no fue tan alegre en la presión, se plantó en una situación media pero supo ocupar los espacios con determinación. Así se explica que los azules, de blanco y verde esta vez, se hicieran desde el principio con los balones sin dueño. Amenazó el Eibar con una falta lateral y dos córners en los tres primeros minutos de juego, ¡bienvenidos a Ipurúa!, pero solo fue un espejismo antes de que el juego se calmara. Como el Oviedo salió intacto de esas acciones iniciales, pareció como si el equipo tuviera un pequeño chute en el autoestima. Superado el cuarto de hora, entró en juego Marcelo Flores, al que se le echaba en falta desde el primer mes de campeonato. El mexicano llegó a Oviedo en verano para reproducir acciones como la que hizo junto a su pareja de baile, Correa, al que quebró y dejó tirado en el área antes de ceder raso sin que llegara rematador alguno. Un detalle de talento muy por encima de la media. La jugada continuó con un remate errático y una peinada de Bastón, forzado, que pasó rozando el larguero. Se metió el Oviedo en le partido a base de balones en largo a sus arietes de referencia. Salieron bastante bien parados Bastón y Enrich de esa lucha por alto y, lo que es más importante, la línea de medios siempre estuvo cerca de la acción para darle continuidad al ataque carbayón. A estas alturas ya había sobresalido la figura de Luismi. Otra vez. El cambio del centrocampista del comienzo de curso a ahora solo se puede entender desde la brujería o desde la libreta de Cervera. Luismi siempre está situado en el lugar correcto, es como si jugara con brújula. El engranaje que hace que todo funcione con exactitud. Entre eso y que Jimmy lleva varias semanas con poso de veterano sobre el campo, el Oviedo parecía dominar la medular ante un Eibar que confió demasiado sus opciones al balón largo a Blanco Leschuk. Recién superada la media hora, otra buena opción de los de Cervera. Rama picó a la entrada de Enrich, que controló de espaldas y lo intentó de chilena. Despejó Zidane. El árbitro señaló fuera de juego pero la repetición parecía insinuar que de entrar hubiera valido. Como el Oviedo estaba tan bien plantado, el Eibar pareció desnortado. Como si el rival le hubiera robado sus habilidades para hacerlas suyas. Pero encontraron los de Garitano un recoveco para atacar. Fue en una pérdida azul en el medio y un rápida contra. Centró Correa al corazón del área, llegó Leschuk en el primer palo, donde está el dinero de los nueves, pero Braat despejó con apuros a saque de esquina. Se llegó al descanso con la sensación de que solo un ligero detalle podía desequilibrar un choque tan parejo. También parecía que el Oviedo estaba cumpliendo otra vez con el guion diseñado desde el laboratorio de Cervera. Tras el descanso apretó el Eibar. Lógico cuando hablamos de un favorito y que tiene en Ipurúa su vivero. Las cosas se aceleraron con el triple cambio ordenado por Garitano: dentro los habituales Stoichkov y Corpas, además de Nolaskoain. De inmediato, pasó agobiar el equipo local, con una serie de centros que despejó Tarín. Leschuk cabeceó errático y Matheus probó desde la frontal para darle continuidad al ataque local. El golpe llegaría desde la esquina. Matheus cerró tanto el centro que optó a gol olímpico, aunque Nolaskoian empujó al final para batir a un Braat que había optado por salir de su zona de confort. El tanto obligó al Oviedo a dar un par de pasosa delante. Salieron Viti y Mángel por Rama y Bastón para tratar de refrescar las ideas. Antes había entrado en escena Borja Sánchez. Y aunque insistió el equipo con más fe que fútbol, la sensación era que el tren ya había pasado. Que aquel centro envenenado desde la esquina había sido la sentencia definitiva para el equipo. Obeng peleó un balón en el área que despejó la defensa y Viti probó con un zurdazo desviado. El partido murió cerca del área del Eibar pero con todo controlado por los locales, que ponen así final a la magnífica racha de los de Cervera. Ahora, toca derbi, donde nada de lo anterior cuenta.