Borja Bastón es la voz del vestuario azul. El delantero atendió esta mañana a los medios en El Requexón para analizar cómo llega el Oviedo a la cita más esperada, la del sábado ante el Sporting en el Tartiere.

La derrota de Ipurúa

“Nos deja un mal sabor de boca porque creo que el equipo hizo méritos para sacar un punto como mínimo. Al final, se te escapa otro encuentro con sensaciones de poder haber conseguido más”.

Buena imagen.

“Las sensaciones son buenas, porque el equipo está compitiendo bien ante rivales que, a priori, van a estar arriba en la clasificación y que van a luchar por ascender. Hemos plantado cara y en fases de los partidos ante Las Palmas y Eibar fuimos superiores”.

El nivel de este Oviedo.

“Tenemos equipo para poder luchar contra equipos de arriba perfectamente, solo que hay que demostrarlo en el campo. Estos dos partidos fuimos capaces de mostrar que tenemos un nivel alto y que podemos competir contra cualquier rival de Segunda”.

El objetivo.

“Hay un equipo para estar más arriba en la tabla, pero el fútbol es complicado y te puedes meter en dinámicas malas. Ahora gracias al trabajo que estamos haciendo estamos sacando la cabeza”.

El derbi.

“Es un partido especial, la gente tiene más ganas. Lo afrontaremos como un partido más, son tres puntos también, pero sí tiene ese punto de especial. El derbi hay que jugarlo con mucha cabeza, son partidos que se juegan con mucho sentimiento y hay que tener la cabeza fría. Sabemos que es especial para nosotros y para las aficiones, estamos en casa y hay que hacerse fuerte en nuestro campo. Guardo un buen recuerdo del último derbi, fueron tres puntos muy importantes. Hicimos un gran partido a nivel de equipo.

Los últimos incidentes.

“Lógicamente lo que pasó al finalizar el partido espero que no se repita. Son situaciones en la que uno está caliente y que actúa como piensa y no como se debe. Espero que sea un espectáculo bonito y gane el Oviedo. Que sea una fiesta del fútbol asturiano, que disfruten las aficiones y que no haya ningún percance o incidente. Que se desarrolle con tranquilidad”.

Su momento.

“Bolo tuvo la mala suerte de tener muchísimas lesiones, jugadores que tenían que ser importantes no hicieron casi pretemporada, y yo estaba entre ellos. Y eso se nota, el físico no daba igual que ahora. Luego cuando sumas un par de resultados buenos y de goles el nivel y la confianza suben”.