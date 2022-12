Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, habló ayer en la semana de derbi asturiano y abordó varios asuntos de actualidad relacionados con el fútbol asturiano en una entrevista en Cope Asturias. El Alcalde lo ve claro: victoria azul el sábado por 2-1. "Me da igual quién los meta, como si los meten en propia puerta... Borja Sánchez tiene que marcar un golín. Y el otro un jugador de la cantera también". En lo extradeportivo Canteli confirmó que el Ayuntamiento está trabajando en arreglar los accesos al Tartiere y que en principio la solución serán unas escaleras mecánicas.

El Alcalde volvió a mostrarse a favor sobre la candidatura mundialista de Gijón en 2030, porque a su juicio beneficiaría a Oviedo. Pero esta vez puso un pero al proyecto: la financiación. "No sé quién lo va a pagar, sinceramente. Si lo paga la administración no me gustaría. Si lo pagan los dirigentes del Sporting, vale", dijo Canteli, que recalcó que si el Principado invierte en El Molinón debería hacer lo propio en el Tartiere. Además, el regidor no tuvo reparos en hablar de su pasado apoyo al Oviedo ACF, el equipo impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo en 2003, de la mano de Gabino de Lorenzo, con el objetivo de sustituir al Real Oviedo. Canteli dijo no arrepentirse "en absoluto". Y lo explicó así: "Me llamaron para darme un carné de socio de honor del ACF y me hicieron una foto. Esa es toda la importancia que tiene para mí aquello. Si alguien quiere darle más importancia es que no sabe cuáles son mis sentimientos".