Del "infiltrado" del Sporting a la alcaldesa del Athletic: así fue la cumbre del Oviedo con los regidores asturianos

Se nota el ambiente relajado. Nada que ver con años anteriores. Se viven escenas inimaginables hace pocos meses. Por ejemplo, un alcalde con una camiseta del Sporting bajo la chaqueta en el palco del Tartiere, el corazón del estadio, a solo dos días del primer derbi asturiano. "Pero no la saco, que hay que tener respeto", decía Aitor García, alcalde de Bimenes y uno de los munícipes invitados ayer por el Oviedo en el marco de su campaña "Orgullo y Alma de Asturias" que tiene como objetivo llevar el Oviedo-Sporting a todos los puntos de la región.

El club azul citó a todos los regidores del Principado y acudieron más de una treintena. Las grandes ausencias fueron justamente Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y Ana González, alcaldesa de Gijón. Martín Peláez los excusó y justificó su ausencia por problemas de agenda. Los que fueron se hicieron una gran fotografía de familia y se marcharon con varias entradas para los vecinos de sus respectivos concejos. Desde el otro lado del charco acudió Sergio Baños, regidor de Pachuca, en México, y de visita en la región.

Todos coincidían al tildar la iniciativa azul de "un acierto". Martín Peláez les agradeció su presencia y después dijo estar "ansioso", con ganas de que llegue el día del partido. "Una cosa es el respeto y la cordialidad, pero estamos trabajando para ganar. Ojalá haya lleno, la gente está respondiendo maravillosamente y esperamos una gran fiesta del fútbol", recalcó el directivo, que le dio paso a Marcelino Marcos Líndez, presidente de la Junta General del Principado de Asturias, que se declaró oviedista: "Cada vez que suena mi móvil se escucha el himno del Oviedo". Marcos Líndez felicitó a la directiva oviedista por el cónclave de alcaldes y para el derbi tuvo un deseo: "Que no se manque nadie y no voy a decir que gane el mejor: ¡Hala Oviedo!". Entre los alcaldes había de todo, pero en general más preferencia azul. Ángel García, alcalde de Siero, vaticinaba un 1-0. "En Siero estamos entre Oviedo y Gijón y por todo el concejo hay de ambas sensibilidades. Yo soy del Real Oviedo, pero cuando juega el Sporting contra otro quiero que gane el Sporting". En Aller, según su regidor, hay más sportinguistas. "Yo soy socio del Sporting, pero tengo una peña de amigos de los dos equipos. Al derbi iré al Tartiere y mi hijo de acompañante, espero un 1-2", aseguraba Juan Carlos Iglesias, alcalde de Aller. José Sánchez, de Cabrales, dice que en su concejo "gusta el fútbol, pero no es una pasión desmedida y está repartido entre Oviedo y Sporting. Yo soy del Oviedo y ganaremos 2-0". David Álvarez, de Pravia, recalca que él defiende al Praviano, pero admite que tira más para el Sporting en un concejo con "dos peñas rojiblancas y una azul". Su pronóstico: un 2-2. Marta Alonso, alcaldesa de Ponga, es del Athletic de Bilbao, pero aseguraba ir con el Oviedo. "Quedarán 2-1". Gerardo Sanz, regidor de Llanera, dice que en su territorio la rivalidad Oviedo-Sporting está al 50% y que espera una victoria azul por la mínima. Carmen Arbesú es la rara avis. La alcaldesa de Langreo es una oviedista en un territorio tradicionalmente del Sporting... "No soy muy futbolera, pero mi único sobrino es del Oviedo y con él voy a muerte. A ver si ganamos 2-0".

Miguel Fernández, alcalde de Caso, fue incluso presidente de las peñas del Oviedo. "La cordialidad siempre es bien recibida. Creo que los vamos a ganar. 1-0 me vale".

María Isabel Fernández, alcaldesa de Las Regueras, decía que en su concejo "hay una peña oviedista y bastante afición del Sporting, pero la peña es activa y comprometida. Yo incluso soy socia y el derbi vamos a ganarlo 1-0".

María Díaz Fidalgo, regidora de Yernes y Tameza, admitía no ser futbolera y pedía un gran espectáculo y un empate: "A ver si quedan 3-3".

Gemma Álvarez, alcaldesa de Lena, tiene el corazón partido. "Soy del Sporting, pero el Lenense es filial del Oviedo. Me gustaría que hubiese muchos goles". La mayoría de los alcaldes estarán el sábado en el Tartiere. También sus vecinos.