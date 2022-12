El Oviedo se ha entrenado esta mañana en El Requexón en la última sesión previa a la disputa del derbi asturiano, mañana a las 21.00 horas en el Carlos Tartiere. En la sesión, no ha participado Marcelo Flores, previsible tras ver su evolución durante la semana, ni David Costas, sorprendente su caso tras haberse incorporado al trabajo en los últimos días. Los dos tienen muy complicado llegar al choque de mañana.

Costas sufrió unas molestias de espalda en plena concentración del equipo en Eibar y no pudo entrar en la lista para jugar ante el conjunto armero. No participó en la primera sesión de la semana, aunque tras el día de descanso ya empezó a trabajar con el resto de sus compañeros sobre el césped de El Requexón. Tras completar dos entrenamientos, se ha perdido el último antes del derbi. Rodri Tarín apunta a ser su sustituto en el centro de la defensa si Costas no lega a tiempo.

En cuanto a Flores, el mexicano sufrió un esguince de tobillo en una acción desafortunada en la segunda parte del choque ante el Eibar. No ha participado habitualmente durante la semana y su concurso parece descartado. Viti y Borja Sánchez aspiran a ocupar su puesto en la banda.

Además, Cervera sigue contando con las ausencias seguras de Pomares, Javi Mier, Montoro y Marco Sangalli.