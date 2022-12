Koba vuelve a tiempo

Fueron unos pocos balones, pero una puesta en escena clara de la intención del jugador. Koba, con permiso de Bastón, fue el hombre del derbi para el Oviedo. Su vuelta tras sufrir una lesión dibuja, además, una posibilidad táctica más para Álvaro Cervera: recupera la figura de mediapunta. El francés estaba solo para media hora, pero su aportación en el duelo ante el Sporting fue clave en la victoria azul.

"No solo fue el penalti que forzó, que también, si no el poso que le dio al equipo", apuntan en el vestuario sobre la aportación de Koba, con el que Cervera tiene claro que irá poco a poco en su puesta a punto física. No se oculta en el club que está llamado a ser titular y se aplauden las alternativas que le da al equipo. Con Montoro lesionado, Koba puede tener una doble función. Por un lado, aportar más en el centro del campo del Oviedo, sin un perfil creador en estos momentos, con Jimmy y Luismi en el doble pivote. Ahora, tras su papel en el derbi, también se abre la puerta a que una vez recuperado se quede en la mediapunta, justo por detrás de Borja Bastón.

A Cervera parece no disgustarle esa posibilidad. Para Koba, sea como sea, su actuación en el derbi le da energía para el futuro inmediato. La acción determinante, la que llevó el penalti, lleva su sello: conducción, cabeza arriba e intuición para soltar el balón justo en el momento necesario. Sus compañeros le ven plenamente adaptado a la ciudad y a la plantilla. Solo los contratiempos físicos han frenado su evolución. En el club consideran que la aportación de Koba puede dar un registro diferente a lo que hay. De momento, el francés solo ha sido titular en tres ocasiones. Se espera su mejor versión como agua de mayo para la segunda vuelta. Con él, dicen en el club, y con Borja Sánchez a su mejor nivel, el Oviedo aumentaría la calidad y podría estar más sereno, sin necesidad de pasar los agobios que se vieron en el derbi. Koba ha vuelto a tiempo y además es uno de los favoritos de Cervera. "Hay jugador", dicen en el Oviedo.