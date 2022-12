Alfonso II y la Catedral: así se gestó el tifo del derbi tras 318 horas de trabajo

La escena parecía perfectamente ensayada, estudiada al detalle. Sobre el césped, la banda de gaitas tocaba los acordes del himno del Real Oviedo mientras los jugadores irrumpían desde el túnel de vestuarios. "Es Oviedo ciudad de abolengo…". Los aficionados levantaban las 20.000 cartulinas repartidas para cubrir con un manto azul y blanco el estadio. Y en el Fondo Norte, un Alfonso II de talla XXL, con escudo y espada, daba la regia bienvenida a los actores principales. Este último aspecto, el del tifo que se impuso en el Fondo Norte, una idea protagonizada por el Grupo Symmachiarii, fue el resultado a 318 horas de trabajo que se iniciaron mes y medio antes de la disputa del derbi.

Lo primero, la idea. "Nació, como siempre, de un ‘brain storming’", cuenta Nacho Suárez, representante de Symmachiari, que fue el encargado de coordinar a un grupo de seis o siete personas que llevaron el peso de todo el proceso creativo. La razón de que se encargaran tan pocos de todo el trabajo es clara: "Queríamos evitar filtraciones".

Dos elementos gobernaban el mural: Alfonso II y la Catedral. "El año pasado se cumplió el 1.200 aniversario de la Catedral de Oviedo y pensamos que podría encajar perfectamente en el tifo", cuenta Suárez. Además, Alfonso II, el Casto, rey de Asturias en 783 y entre 791 y 842, gobernaba la grada con la mirada puesta sobre el césped. Fue elegido por razones obvias: "Alfonso II le dio la capitalidad a Oviedo y, ante el Sporting, nos pareció el mejor momento posible para recordarlo. Queríamos una idea que trascendiera al fútbol".

Los trabajos se iniciaron mes y medio antes del choque. Se juntaron todas las ideas y se comentaron con la persona encargada de darles forma en un boceto digital. Ahí es donde las propuestas van cogiendo forma. "Queríamos que imitara a un ‘códice medieval’, de ahí el reborde y las formas empleadas", aclara Suárez.

El grupo gastó 1.200 euros en telas que unía con silicona (el mural midió 60x20 metros, más una pancarta complementaria de 62x3 metros con el lema "Oviedo, capital eterna") y casi 2.000 en pintura. A lo que hay que añadir el gasto en otros materiales. En total, "cerca de 4.000 euros de inversión", cifra Suárez.

Además de los dos elementos que presidían el dibujo había más detalles. Como la Cruz de los Ángeles en el escudo de Alfonso II, el rosetón de la Catedral tras el rey astur o el estadio de fútbol en uno de los flancos. También algún detalle que no pasó el filtro. El Fondo Norte debía presentar el diseño a la Policía un par de semanas antes del choque para ver si se ajustaba a los parámetros de los que se consideran no ofensivo. En ese guion inicial había un bufón de colores rojiblancos y un perro "Patán" (símbolo del Symmachiarii, emblema prohibido por LaLiga) situados discretamente. No pasaron el control previo y no pudieron ser incluidos en la edición final.

Tras la presentación en el derbi, al tifo le espera el mismo destino que todos sus antecesores: la basura. Fama efímera la suya, creado para un impacto de unos cinco minutos, su éxito, sin embargo, fue rotundo como presentación desde el lado azul del derbi asturiano.