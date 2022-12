Un Oviedo de menos a más: el análisis de la primera vuelta

El equipo decaído, con falta de liderazgo que se dejaba someter por el rival ha ido dando paso a uno mucho más enérgico. Con algunos problemas evidentes en el juego, sí, pero con un plan de vuelo y un afán claro por ser incómodo para los contrarios. La decepción de la etapa de Bolo en el Oviedo ya es cosa del pasado y, aunque la pobre puntuación de los inicios sigue pesando en la tabla, el equipo, con Cervera a los mandos, ya levanta la cabeza para otear destinos más apetecibles que la mera salvación. La victoria ante el Sporting le sirvió al Oviedo para cruzar el Ecuador de la competición con una sonrisa de oreja a oreja por lo que significa conquistar el derbi y porque confirma la mejoría de un grupo que espera grandes cosas de 2023. De momento, y a falta de lo que suceda en la Copa, los azules pasarán la Navidad más cerca del play-off del ascenso (a 5 puntos) que del descenso (a 6 de distancia).

No es un dato sin más. Significa que por fin los azules han dejado atrás las apreturas de la mayor parte de la temporada. El curso se inició con la palabra play-off en la cabeza de todos tras un año, el pasado, en el que la promoción se escapó de las manos al final. Pero la Liga se encargó pronto de poner al Oviedo en su sitio. El sistema no funcionaba, a los nuevos no se les veía y, además, la plaga de lesiones se cebó con el equipo desde ya la pretemporada.

La etapa de Bolo en el banquillo solo se alargó durante once jornadas, superado el técnico por una situación insostenible, con el Oviedo inmerso en los puestos de descenso. Pachuca actuó con firmeza y despidió, en pleno viaje de vuelta desde Albacete, al entrenador y al director deportivo, Tito, en busca de nuevos bríos.

Cervera fue el elegido para enderezar la nave, en la que ha sido el primer gran acierto de los dueños desde que aterrizaron en Oviedo. Cuando el cántabro asumió el mando, los azules tenían 10 puntos, en el puesto 19.º, tras dos triunfos, cuatro empates y cinco derrotas. Los números asustaban, pero aún peores eran las sensaciones, que mostraban a un equipo incapaz de proponer con el balón y de llegar a inmediaciones del arco rival.

No es que el aterrizaje de Cervera supusiera un cambio radical al momento. Más bien fue algo progresivo. Aunque el triunfo ante el Málaga, en una actuación gris, del estreno del entrenador le dio al equipo el aire suficiente como para seguir trabajando en la misma línea que marcaba el técnico.

Y eso, lo de encontrar una línea que seguir, agarrarse a una razón futbolística, ha sido el gran mérito de Cervera en el banquillo carbayón. Incluso cuando vinieron mal dadas, al triunfo ante el Málaga le siguieron dos duras derrotas en el añadido en Vitoria y Villarreal, ambas por 2-1, se intuía que el equipo, por fin, tenía una identidad.

Que esta pasaba por la defensa ha quedado de sobra demostrado a estas alturas. A pesar de los problemas que ha atravesado en esta primera vuelta, los azules solo han encajado 15 goles. Solo hay tres equipos en la categoría que hayan recibido menos: Burgos (11), Las Palmas (12) y Levante (13).

El contrapunto está arriba. Con 13 dianas, el Oviedo es el equipo que menos goles ha celebrado, empatado con el Racing.

Números al alza. La victoria en el derbi ha dejado al Oviedo en la 14.ª posición a mitad de curso. Un puesto decepcionante si se hubiera analizado en verano; una invitación a soñar si se compara con cómo estaba el equipo no hace tanto. Los de Cervera suman 27 puntos, solo 2 menos que la temporada pasada con Ziganda, en una temporada en la que faltó muy poco para llegar al play-off. Son los mismos puntos que en la 20/21 y cinco más que en la accidentada 19/20. Más lejos quedan los 36 puntos del Ecuador de la 15/16, los 29 de la 16/17, los 36 de la 17/18 y los 30 de la 18/19.