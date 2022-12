Álvaro Cervera dio la última rueda de prensa en El Requexón del año, la que precede al duelo copero ante el Granada (mañana, 21.00 horas en el Tartiere). Analizó el momento del equipo.

Las bajas.

“Tenemos los que estaban el otro día menos Enrich. Miguelón se ha ido del entrenamiento con una molestia y Enrich está de baja por precaución. Parece que no será grave, pero no lo sabemos, es una zona complicada”.

Alex Cardero y Mario Fuente.

“Buscamos posiciones concretas y son los que más se pueden parecer a lo que queremos. Los seguimos como a todos”.

Un jugador por detrás del punta.

“Nos hace falta ese jugador, además de dos puntas. Koba lo puede hacer, a su manera, tiene potencia y bien pie. Me gustaría uno más rápido. Koba es fuerte y potente, uno que acompañe al delantero”.

La portería.

“Lo tengo decidido, pero no lo voy a decir”.

El once en Copa.

“Va a haber cambios. Tenemos jugadores que lo han jugado todo, con muchos kilómetros. Otros que son importantes y que no están en ritmo y la mejor manera es ir metiéndolos. Priorizamos darle minutos a los jugadores que no están para un partido entero pero los necesitamos en el futuro”.

Sequeira.

“Me preguntaron por él y dije cosas buenas. Nos puede ayudar porque da las tres posiciones de arriba. Es rápido, viene de Ligas importantes. Me preguntaron y dije cosas positivas”.

Renovación.

“¿La afición lo pide? No tengo noticias, es aún pronto. Las cosas en el fútbol cambian de la noche a la mañana. Yo estoy contento. Lo que necesitaría para seguir es que las cosas salgan bien y que el club tenga ganas de que yo me quede. Que vean continuidad en las cosas que hago. Nada más. Puede ir bien el equipo pero al club no gustarle cómo hago las cosas. Lo más importante es estabilizarnos en la zona tranquila, que vaya bien”.

Marcelo Flores.

“Es un jugador que ha evolucionado. No lo conocía, ni él a mí. Estábamos alejado por el tipo de fútbol que nos gusta y nos hemos ido acercando. Todos los jugadores que ayudan e intentan apoyar les doy la bienvenida. Tiene una situación diferente, es extracomunitario, el club debe pensar si trata de traer gente de fuera. Lo utilizaría cuando me haga falta siempre que vea lo importante que es no solo jugar al fútbol, que hacemos muchas más cosas. Está metiéndose en la dinámica”.

Cambiar el chip para la Copa.

“Es complicado, de los partidos más difíciles son el día que te vas y el que vuelves. Me preocupan esos partidos. Ya pasó el derbi, lo celebramos, son 3 puntos importantes, nos hizo mucha ilusión por la gente y ahora a centrarnos en la Copa. A veces vas al partido con la maleta hecha y no te centras. Espero que se note poco”.

El derbi.

“Soy bastante mayor y ya me sorprenden pocas cosas, pero lo del otro día me sorprendió. Hubo un momento en el que me sobrepasó, me dejó trastocado. Los derbis desde vistos fuera son los de más nombre, el Oviedo- Sporting lo veías de lejos. Muy escandalosos tienen que ser otros derbis para ser más grandes que el asturiano. Es una página en mi historia personal que ahí queda. Pasaron muchas cosas y a un alto nivel”.

El objetivo de la Copa.

“La importancia es que es un partido oficial que juega el Oviedo. Representas muchas cosas. Dicho esto, la Copa no está hecha para que ganemos nosotros, sino ciertos equipos. No me gusta el sistema. Todas las competiciones deben de ser iguales, a sorteo y que te toque donde te toque. No tiro la Copa, saldremos a ganar, pero el sistema no me atrae desde hace mucho tiempo”.