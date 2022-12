Salud, resultados y el sueño del play-off: los deseos del Oviedo para 2023

El Real Oviedo encara los últimos días del año con sensaciones contrapuestas. La principal, agradable, señala que el equipo va a más. Que Cervera ha asumido el mando con maestría y con dirección a buen puerto. El equipo crece, gana y se aleja de la pesadilla en que se convirtió el inicio de campeonato. La victoria ante el Sporting y el pase copero fue la guinda perfecta para que los oviedistas celebren las vacaciones navideñas con el optimismo por bandera. Pero hay una sombra, algo que no le permite a Cervera mostrar una sonrisa de oreja a oreja: la plaga de lesiones que afecta al equipo desde el comienzo de la temporada sigue siendo el principal motivo de preocupación en la casa azul.

El Oviedo se ha acostumbrado a emplear parte de su tiempo en analizar el parte médico cada semana. No le ha dado respiro en todo el curso. A pesar del ritmo ascendente del equipo, las bajas habituales amenazan con chafar cualquier aspiración ambiciosa de los azules. Porque Cervera lo tiene claro: para llegar a los puestos de arriba es necesaria la aportación de toda la plantilla. "Este equipo es mucho mejor cuando tiene a todos sus jugadores sanos", explicó antes del derbi ante el Sporting.

A pesar de ello, el equipo se ha acostumbrado a sobrevivir jornada a jornada. Cada rival es un reto, cada lesión un obstáculo, pero el equipo crece y crece. No lo hace con el juego más atractivo del campeonato, pero muestra una solidez asombrosa. Es de esos equipos que ningún rival quiere cruzarse en su camino. Un enemigo incómodo.

Por eso, por ese andar alegre en la competición, el oviedismo sueña con algo grande en 2023. La puntuación, 27 puntos tras la mitad del campeonato, es lo que convierte el play-off en un sueño antes que un objetivo realista. Pero, ojo, el ritmo que ha alcanzado el equipo con Cervera a los mandos es de estar entre los seis primeros. Basta un dato: en la clasificación de las diez jornadas que lleva el cántabro al frente del equipo, el Oviedo es el quinto mejor de Segunda con 17 puntos. Solo le superan: Leganés (20), Levante (20), Mirandés (19) y Eibar (19).

Nadie en el club habla de play-off. Tampoco Cervera, por supuesto. El entrenador tiene muy claro el guion, y así lo ha explicado desde que aterrizó en Oviedo. Fijó su primera meta en salir de abajo como fuera. "Primero sacar la cabeza del agua, después empezar a nadar", explicó. Ahora, cuando se le pregunta por cómo ve al equipo, el técnico ya menciona como meta la de estabilizar al equipo en la zona media.

Si esto se logra, las sensaciones sugieren que así será, llegará el momento de analizar las posibilidades reales de los azules. Este año la igualdad es máxima en Segunda, con varios equipos rotándose en las primeras posiciones. Pero no hay, sin embargo, dominadores claros como sucedía en anteriores ediciones. Ese ritmo algo más pausado, y la igualdad reinante entre los de arriba, podrían darle más opciones al Oviedo de colarse entre la élite de la competición.

Y está, por supuesto, la ilusión de la Copa. Una competición que no suele dar alegrías y que este año tiene otra tendencia clara. El Atlético despierta una ilusión notable pero los de Cervera no se entregarán tan fácil. A un partido y en el Tartiere todo puede suceder.

Los nombres propios

Hay futbolistas que con Cervera han alcanzado su mejor nivel. Es el caso de los Bastón, Calvo, Costas (si no hay lesiones), Luismi o Rama. El deseo para 2023 es que mantengan ese rendimiento. Pero hay otros que pueden dar más de sí. Hay dos nombres especialmente presentes en el ideario oviedista: Borja Sánchez y Koba Koindredi.

Son los dos jugadores de más talento en la plantilla de Cervera. El técnico, que exige a los suyos una fuerte labor defensiva, no renuncia no obstante al talento. Los dos han dejado detalles de su calidad aunque aún deben alcanzar su puesta a punto óptima para ser alternativas al once de Cervera.

El parón invernal se presenta como el mejor aliado para que Borja y Koba se pongan a tono y empiecen a sumar desde el primer día de 2023. Está llamado a ser su año, el de olvidar las lesiones y volver a sonreír en el terreno de juego. El Oviedo les espera y Cervera les acogerá con los brazos abiertos. De su talento parece depender buena parte de las opciones de los azules con soñar, quién sabe, con algo grande esta temporada.