"La mayoría de clubes no tienen ni el 10% de la riqueza que tiene el Oviedo"

Familiarizado con el segundo plano, a José Ramón Fernández (Ciudad de México, 1973) su rol como consejero del Real Oviedo le sitúa en el escenario principal. No está cómodo hablando, explica, tras años trabajando en los medios desde "el otro lado". Pero es uno de los más cualificados para hablar del Grupo Pachuca, de su método, del carácter de Jesús Martínez. A Fernández, como al dueño del grupo, también se le ve enamorado con todo lo que rodea al Oviedo, la institución, defiende, a la que Pachuca ha dedicado más horas en los últimos meses. Es el vicepresidente corporativo de medios del Grupo y, desde la última junta, también es consejero del Oviedo.

–¿Cómo valora sus primeras semanas como consejero?

–Ya estaba pendiente del Oviedo antes de entrar en el consejo. Todos en el grupo lo estamos. Facilita mucho las cosas tener a un líder extraordinario como Martín (Peláez) allí, porque conoce la filosofía de Pachuca y está muy preparado. De estos primeros meses me quedo con la gente que he conocido, tanto la del club como la que rodea al Oviedo, personas de una gran calidad humana.

–¿Les ha costado la adaptación al fútbol español?

–El modelo Pachuca tiene un fuerte factor humano. Eso hace que funcione en México, España o Alemania. Creemos en lo que hacemos y eso lo hace más sencillo.

–¿Cómo se hace el seguimiento del Oviedo?

–Hay una persona decisiva: Jesús Martínez. Jesús es puro movimiento. No le exagero si digo que habla unas quince veces al día con los responsables de cada club del grupo. Está pendiente, muy encima. Y eso que en cada equipo tiene gente capacitada y de su confianza. El resto estamos para apoyar.

–Martínez parece enamorado de Oviedo...

–Y es así, como se muestra: pasional y trabajador. Siempre digo que Jesús es el "software" de la empresa y el resto somos el "hardware", las herramientas.

–¿Cómo vivió el derbi?

–Aquí, en León (México), con más gente del grupo. Sufrimos, pasamos nervios y acabamos disfrutando. El ambiente que se percibió fue extraordinario. El partido fue el típico de un derbi: cerrado, duro, con el resultado en la cabeza... El Oviedo lo supo competir.

–¿Se siguió en México?

–Al día siguiente era la final del Mundial y los medios estaban pendientes de Messi y Mbappè, pero sí que tuvo repercusión. Era un derbi especial en México. En España, creo que fue el acontecimiento futbolístico, Mundial al margen, más importante ese fin de semana.

–Trataron de acercar el derbi a diferentes puntos de Asturias. ¿Qué buscaban?

–Lo primero, me gustaría destacar la labor del equipo de comunicación, con David de la Torre, Jaime Bulnes, Borja García, Hugo Álvarez y Javi Álvarez. Hacen una labor extraordinaria, como se pudo ver con esas campañas de cara al derbi. También quería mandarle un abrazo a Laura González Manjoya, que está de baja maternal. En cuanto a las iniciativas, lo que buscábamos era atraer a gente que habitualmente no va al estadio. Creemos que Oviedo, como capital, podía encabezar una reunificación de toda la provincia en torno al derbi asturiano. Están los Premios Princesa y el Descenso del Sella, y el derbi tiene que tener el mismo reconocimiento porque es patrimonio de Asturias.

–¿Satisfecho con el resultado?

–Totalmente. Que los socios pudieran ceder su asiento a gente de los pueblos que están más alejados del fútbol me pareció muy integrador. Y luego, la puesta en escena con las gaitas, mientras salían los jugadores tuvo un impacto espectacular. Conseguimos que la gente de fuera de Asturias que lo vio pensara: "¡Qué bonito es este derbi! ¡Tengo que ir algún día!".

–¿Le sorprendió el "Cielito Lindo" del final?

–Mucho. Fue muy emocionante. Y lo fue porque es un gesto espontáneo, que surgió casi por arte de magia. No me parece casual: demuestra que los vínculos entre Asturias y México son fuertes.

–El oviedismo encara el descanso navideño con optimismo. ¿También usted?

–Por supuesto. Me da que el equipo ha encontrado una personalidad en una Liga muy dura. Y que va a seguir creciendo.

–¿Qué le parece Álvaro Cervera desde el punto de vista comunicativo?

–Que tiene carisma. A veces parece que el carisma está reservado a las personas más alegres, que intentan ser simpáticas, y no es así. Puedes ser carismático siendo trabajador, serio y organizado. Eso lo tiene Cervera y atrae. Al Profe se le ve líder. La gente le sigue.

–¿Dónde le gustaría que incidiera el proyecto social en Oviedo?

–La rama social está muy arraigada en México, le doy una importancia máxima. En Oviedo, la Fundación trabaja muy bien desde hace años. Lo que buscamos ahora es incrementar el número de acciones y sostenerlas más tiempo.

–La ciudad deportiva.

–Sería el gran legado de Pachuca. En León se ha inaugurado hace un año una instalación espectacular, de las más bonitas e inteligentes ciudades deportivas del mundo. Cuando Jesús dice "voy a hacer una cosa", no tenga dudas de que lo cumple. Tardará más o menos, pero el Oviedo va a tener una ciudad deportiva moderna.

–¿Qué le pide a 2023?

–Salud. He tenido un hijo recientemente, Luca, que ya es socio del Oviedo, por cierto, y valoro más que nunca la importancia de la salud. En cuanto a lo profesional, lo que me gustaría es que el mundo conozca al Real Oviedo.

–¿Cómo vendería lo que es el Real Oviedo a alguien que no lo conoce?

–Este es un club envidiable, no sé si la gente es consciente de ello. Tiene una bonita historia detrás, una ciudad maravillosa, preciosa, una afición entregada, fanática... La mayoría de clubes en el mundo no tienen ni el 10% de la riqueza que tiene el Oviedo. Y cuenta con miles de embajadores por el mundo, porque el seguidor del Oviedo lo es con mucho orgullo. Este club tiene una identidad y créame que no es sencillo de conseguirlo. 2012 fue un momento precioso, una puerta que se abrió a aficionados extranjeros, pero hay que ir más allá. El mundo debe conocer lo que significa el Real Oviedo.