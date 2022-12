El Almirante y el Cholismo: un duelo Copero con mucha miga

Cuando Álvaro Cervera se hizo cargo del Cádiz más de uno en la ciudad gaditana apuntó que eso no acabaría en buen puerto. Que la idiosincrasia del Cádiz, ese fútbol alegre y ofensivo, nada tenía que ver con la idea de Cervera, cuyas señas de identidad son la seriedad táctica y el orden defensivo. Lo que sucedió es que el técnico guineano logró darle al Cádiz una identidad tras años de penurias deportivas.

Una identidad y éxitos, claro: sendos ascensos a Segunda y a Primera en siete temporadas. Mientras Cervera hacía cumbre con el Cádiz, el Cholo Simeone tocaba el cielo con el Atlético de Madrid. Lo cogió en descenso y lo dirige tras un ciclo triunfal: ocho títulos desde 2012.

Cervera y Simeone, a los que separa una categoría y aspiraciones diferentes, pero une un estilo similar de entender el fútbol, se ven las caras en el Tartiere en la tercera ronda de la Copa del Rey el miércoles 4 de enero. Los dos técnicos han demostrado tener feeling en sus anteriores duelos. El entrenador del Oviedo no ocultó hace ahora un año que el argentino es uno de sus referentes en el banquillo. "Hay entrenadores muy buenos, de los que aprender cosas que no sabes hacer. Simeone sigue ganando títulos y es un entrenador al que hay que admirar. Sigue su trabajo y a mí me parece un referente", dijo hace un año sobre el preparador argentino, de los mejores pagados del mundo.

El duelo del Tartiere tendrá el atractivo del duelo de los dos técnicos. El "cholismo" lleva años instaurado en la afición del Atlético y el oviedismo da sus primeros pasos en la filosofía de Cervera. Los dos apuestan por la cultura del esfuerzo y el orden.

A ninguno de ellos parece preocuparle que les acusen de jugar mal o que les cuelguen el cartel de defensivos. Con sus ideas cosecharon éxitos. Y ahí siugen. Al Oviedo del guineano todavía no le han metido un gol en casa, un sello que podría ser perfectamente exportable a los buenos tiempos del Cholo. Para Cervera además será un doble reto, porque nunca ha sido capaz de ganar al argentino. Ni en el césped ni en el banquillo. Ambos se enfrentaron como jugadores en seis ocasiones, con un balance de cuatro empates y dos victorias para el Cholo.

Como técnicos, se vieron la cara en tres ocasiones y en todas goleó el Atlético de Madrid: 4-0, 2-4 y 1-4. Algo poco habitual: en los equipos del Cholo por ganar de forma holgada y en los de Cervera por conceder atrás. El de Copa será el cuarto duelo entre ambos.