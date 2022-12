Colas de dos horas para la Copa y un mensaje del oviedismo: "Simeone, aquí te esperamos"

Quizá la sensación del oviedismo la plasmaba ayer a la perfección Juan Carlos Menéndez, que se llevó cinco entradas para ver el próximo miércoles el Oviedo-Atlético de Madrid de Copa del Rey. "Es una oportunidad única y un partido nostálgico. Yo fui socio en la primera temporada del nuevo Tartiere. Desde ahí, casi no vimos ningún partido contra un grande. El partido contra el Atlético va a prestar la de dios", pronosticaba este hincha, con el tesoro de papel en las manos. Porque hacerse con una entrada para la visita del Atlético del Cholo Simeone fue ayer el objetivo de miles de oviedistas que desde primera hora de la mañana acudieron a las taquillas del Tartiere. A las 20.30 horas se habían vendido ya 8261 entradas para el público general y 7120 socios, que tienen que pagar 10 euros, activaron su abono para poder ir al partido. El club informó que "queda un pequeño remanente de entradas", sin especificar cuantas, y que se informará hoy lo que se hace con ellas. La cola que se formó era de aúpa y estuvo durante todo el día.

Daba la vuelta a una esquina del estadio, ocupaba la acera del Fondo Norte e incluso se metía dirección campo del Astur. El Oviedo se vio obligado a ampliar el horario en las taquillas y por la noche se seguían vendiendo entradas. Lo previsto era que cerrasen a las 19.00 horas, pero como los aficionados seguían comprando se decidió seguir. El club solamente despacha tickets de Copa en las taquillas del estadio, lo que provocaba la queja de los aficionados. Muchos se desesperaron también con los tiempos de espera en las taquillas. El tiempo de espera era de unas dos horas. Había cuatro operativas –en las oficinas también se hacían gestiones– y muchas gestiones que hacer, ya que algunos aficionados no solo compraron entradas de Copa, si no que aprovecharon también para abonarse para la segunda vuelta. Hubo 112 nuevas altas.

El día, pues, fue movido en el Tartiere, el ritmo de entradas vertiginoso y se demuestra lo que ya se intuía: el miércoles ante el Atlético habrá un ambientazo en el Tartiere para el primer partido del año. La afición azul, además, va con buenas sensaciones al encuentro ante un equipo que hace no mucho jugaba finales de Liga de Campeones. El Oviedo no juega en partido oficial ante un grande desde hace más de veinte años, cuando el equipo azul estaba en la élite. Por eso hay ganas de dar la sorpresa.

"Cholo, aquí te esperamos", bromeaban unos hinchas. El propio Juan Carlos Menéndez lo decía. "Se comenta que el Cholo Simeone viene con todo. La Copa ya es de lo poco que le queda al Atlético por competir esta temporada", aseguraba este aficionado, haciendo referencia a la eliminación europea del Atlético y a sus escasas opciones de competir la Liga: está a trece puntos del primer clasificado, el Barcelona. Para muchos aficionados oviedistas que residen fuera de Asturias el partido ante el Atlético es el mejor regalo de Reyes. Manuel Pérez, de los primeros en la fila, se llevó entradas para sus dos hijos, Borja y Rubén, que viven en Madrid y en Barcelona respectivamente. "Es una buena ocasión para ver un gran partido. Se notan las ganas de la gente", decía Pérez, aunque él no acudirá al partido, "no me deja mi mujer...", bromeaba.

Jesús Díaz se llevó dos entradas y se fue del Tartiere con ganas de ver otra victoria copera tras el sufrimiento ante el Granada. "A ver qué pasa. Nunca se sabe en la Copa y seguro que se vive un gran partido y el Oviedo tiene opciones". Hubo varios aficionados que hicieron gestión doble en el Tartiere: por un lado sacaron su nuevo carné de abonado y además aprovecharon para comprar entradas para la Copa. Fue el caso de Pablo Ardura, que se animó a hacerse socio. "El Oviedo puede eliminar al Atlético de Madrid. ¿Por qué no? A un partido puede pasar de todo". Su amigo Pablo del Rosal también se hizo socio. "Hay que apoyar al equipo de la ciudad. Tenía ganas de ser abonado y además así puedo ir con mis amigos a campo", resaltaba. Javier Villareal, abonado, era de los que más confianza tenía. "El Oviedo está ahora mucho mejor y pasar en Copa sería una alegría tremenda para toda la afición. Ojalá suceda".

El Oviedo pide que el partido sea de alto riesgo. El club azul ha solicitado que el encuentro ante el Atlético de Madrid sea declarado de alto riesgo, para que así haya más dotación policial el día del encuentro. Hay preocupación en el club y en la afición por la presencia de ultras colchoneros. En 2015, antes de un amistoso entre los dos equipos, hubo una reyerta con radicales desplazados desde Madrid.