Pelé, un enamorado de Pachuca

El fallecimiento de Pelé duele especialmente en Pachuca, ciudad mexicana y centro de operaciones del grupo propietario del Oviedo que dirige Jesús Martínez. Para el Grupo Pachuca el brasileño fue mucho más que un futbolista: un ejemplo, un embajador, una referencia. El dueño del Oviedo ha perdido a un amigo. El mito brasileño fue investido en el Salón de la Fama, un centro de Pachuca homologado por la FIFA, en el año 2011, pero su relación con esa parte de México viene de muchos años atrás. Pelé estuvo presente en los momentos más importantes de la historia del Pachuca. Era un "tuzo" (aficionado del Pachuca) más. Además, siempre mostró cariño por el país donde levantó un Mundial en 1970.

En 2001, el equipo mexicano celebró cien años de vida y Pelé acudió a los festejos y aprovechó para estar presente en la inauguración de la Universidad del Fútbol de Pachuca, la joya de la corona del propietario del Oviedo, en plena ciudad azteca. Uno de los campos de fútbol lleva el nombre del brasileño desde entonces. Recuerdan en México el asombro de Pelé cuando conoció las instalaciones de Pachuca y su curioso diálogo con Jesús Martínez. "Presidente, si yo hubiese estado aquí, con estas instalaciones, meto más de dos mil goles", le dijo con humor al empresario azteca.

Ahí se empezó a fraguar una relación que ya nunca se rompió y que se extendió también a familiares. Los padres de Jesús Martínez, Jesús, ya fallecido, y Malena, eran grandes admiradores de "O Rei" y no perdieron ocasión de fotografiarse con el mito. Tres años después de inaugurar la Universidad del Fútbol, Pachuca celebró la remodelación del Estadio Hidalgo en un duelo ante Pumas, el 1 de agosto de 2004. Pelé y Hugo Sánchez fueron homenajeados en ese encuentro y el brasileño volvió a mostrar su cariño por el Pachuca ante más de 30.000 espectadores.

Su investidura como premiado en el Salón de la Fama de la FIFA en 2011 fue uno de los momentos más importantes de la historia de la entidad mexicana, que siempre tuvo al brasileño como un gran embajador. Pelé estuvo también presente en varios congresos organizados por Pachuca. Jesús Martínez tiene varias fotos de "O Rei" en su despacho en la ciudad deportiva. En la última edición de los premios internacionales, el brasileño, que por aquel entonces ya atravesaba problemas de salud, entró en la gala por videoconferencia. "México es un país que no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron. Hasta el día de hoy, digo nuevamente, fue México, el pueblo mexicano, tan cariñoso con Brasil, tan bueno... Me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente", dijo en aquel momento.

Las condolencias del fútbol asturiano. La pérdida de Pelé ha conmocionado Brasil, Pachuca y todo el universo futbolístico. En Asturias, los dos grandes del fútbol regional, Real Oviedo y Sporting de Gijón, expresaron sus condolencias. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’, ídolo, leyenda y referente para todos los que formamos parte de este deporte. Descanse en paz ‘O Rei’ del fútbol", escribió el Oviedo en un mensaje acompañado de un vídeo del Grupo Pachuca. Y el Sporting transmitió: "Leyenda mundial. Para siempre. Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Descanse en paz, ‘O Rei’ del fútbol".