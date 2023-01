Cervera juega al despiste: ensayó con una defensa de cinco

El Oviedo regresó ayer a trabajo en El Requexón en la que fue la primera sesión de 2023 destinada a preparar el partido de la tercera ronda de Copa del Rey, mañana ante el Atlético de Madrid en el Tartiere (20.00 horas). Cervera, técnico azul, tuvo una buena noticia en la vuelta, la confirmación de una mala y además jugó un poco al despiste en los ensayos. Borja Sánchez no se entrenó y no estará disponible en Copa por las molestias que arrastra desde la semana pasada.

El ovetense estuvo en la ciudad deportiva, pero no saltó al campo con sus compañeros. Lo positivo para Cervera es que Lucas, que no se había entrenado en las últimas sesiones de 2022, sí trabajó sin problemas y podrá jugar ante el Atlético. Su presencia es un alivio para Cervera, ya que la baja de Lucas significaría no tener lateral derecho disponible debido a la lesión de Miguelón. El técnico del Oviedo, pues, tendrá a toda la plantilla disponible salvo Borja, Miguelón, Mier y Aceves. Este último está arreglando su salida del club para que Sequeira pueda ser inscrito.

Cervera dirigió una sesión en la que la intensidad fue la nota dominante, con el entrenador pidiendo esfuerzo a sus jugadores. En el último tramo de la jornada, en un partido a dimensiones reducidas, el técnico alternó dos sistemas diferentes, con teóricos suplentes y titulares. En uno de los equipos el once era el siguiente: Lucas; Calvo, Tarín, Pomares; Jimmy, Luismi, Marcelo, Viti; Obeng y Bastón. En el otro, en cambio, Cervera optó por una defensa de tres centrales, con carrileros y dos delanteros. El once era el siguiente: Sequeira, Mangel, Costas, Luengo, Bretones; Koba, Montoro, Rama; Sangalli y Enrich. El técnico ya probó un sistema de tres centrales en la segunda parte ante el Granada, con un jugador menos.