Koba, mediocentro del Oviedo: "Si ganamos algo más fuera de casa quedaremos en play-off"

Koba Lein Koindredi (Yibuti, 2001) está llamado a liderar el centro del campo del Oviedo en 2023. Una lesión en la primera vuelta le dejó casi tres meses sin participar, pero su vuelta en el derbi asturiano ante el Sporting fue un chute de confianza para este jugador que mezcla físico y calidad con una fina zurda. Cedido por el Valencia, Koba recibe a LA NUEVA ESPAÑA en El Requexón antes del partido de Copa ante el Atlético de Madrid, mañana en el Tartiere.

–Nace en Yibuti (África).

–Mi padre era militar y le mandaron a hacer una misión en Yibuti dos años, por eso nací ahí. Ya está jubilado. Tengo dos hermanos y dos hermanas.

–Empieza a despuntar en el Lens, uno de los equipos de Francia con más cantera.

–Yo jugaba en el Frejus, en el equipo de mi pueblo, al sur de Francia. Ahí estuve hasta ser sub-17. Luego hice la pretemporada con el Lens al pasar una prueba con ellos y me cogieron para seguir. Me apeteció probar y tuve suerte.

–¿Cómo es el Lens?

–Es una academia con mucho prestigio, bastante buena. Salieron buenos jugadores de ahí y cuidan mucho a los equipos de gente joven.

–¿Fue duro irse de casa?

–Mucho, porque llevaba viviendo desde siempre en mi pueblo. La suerte que tuve es que un amigo del pueblo también se fue al Lens y gracias a eso la adaptación fue más fácil para mí. Él siguió con el fútbol, pero juega en categorías no profesionales de Francia.

–¿Siempre fue centrocampista?

–Buf. En el fútbol he jugado de todo, pero de todo. ¡Hasta de portero! Empecé jugando de central, luego pasé a delantero y luego ya fui medio, más o menos desde los quince año. Un entrenador me dijo que jugase ahí y ya no me moví.

–¿Cuánto está en el Lens?

–Solo un año y medio. Estoy como sub-17 y sub-19 y me fui al Valencia. No llegué a jugar en el primer equipo.

–Para el Valencia le firma Pablo Longoria, asturiano.

–Se fijó en mí y habló con mi agente. Mis padres fueron a Valencia y les gustó, así que me pareció un buen destino. Fue un cambio tremendo el cambio a Valencia: la vida, el idioma, todo. Aunque también había franceses, como Gameiro o Kondogbia, o sea, que se me hizo fácil.

–¿Qué fue lo que más notó?

–Sobre todo la comida, pero no me costó.

–Marcelino fue su entrenador.

–Un gran técnico, me ayudó mucho en mi carrera, me dio confianza y estoy muy agradecido por todo. Me gustó mucho estar a sus órdenes. También tuve a Celades, Javi Gracia, Bordalás y Gattuso. Con todos estuve bien.

–Valencia tiene fama de tener mucha presión, ¿es cierto?

–No es que tengas muchas presión, pero sí notas que el Valencia es un histórico en España y en Primera. Tiene una gran afición, que aprieta mucho.

–¿Cómo acaba en Oviedo?

–Yo quería tener más minutos y protagonismo, le dije a mi agente que buscase una cesión y apareció el Oviedo. Al equipo lo conocía por mi representante y por ver algunos partidos en Segunda División el curso pasado. Me pareció un buen destino.

–¿Tuvo más ofertas?

–No tuve otras, pero es cierto que me decidí rápido por el Oviedo. Era un histórico con un objetivo claro. También firmé por la afición, que es increíble.

–¿Qué le llamó la atención al llegar?

–El clima, yo soy del sur de Francia y estoy acostumbrado al sol. La afición, el estadio, el club… Todo me encanta.

–Encajó bien, pero la lesión le afectó.

–He tenido una lesión muy larga, que me frenó mucho. Pero así son las cosas en el fútbol. Ahora me siento bien, recuperado completamente.

–¿Dónde le gusta jugar más?

–No tengo posición ideal. Estoy bien en cada sitio del centro del campo y quiero ayudar al equipo sea donde sea.

–¿Qué le pide Cervera?

–Mucha intensidad, como a todos. Y con el balón, que ataque rápido. En eso insiste mucho.

–¿Es tan exigente como parece?

–Sí, pero para mí eso es lo mejor. La exigencia en los entrenamientos se traslada a los partidos siempre.

–¿Cómo toman el partido de Copa ante el Atlético de Madrid?

–Nos ilusiona mucho: jugamos contra un equipo de Primera. Queremos ganar todos, pero es verdad que tenemos más el foco en la Liga que en la Copa. Somos once contra once, en el Mundial se vio que todo puede pasar. El fútbol… Ellos tienen jugadores muy buenos, pero es un partido. Creo que será disputado y al jugar en casa hay que poner a la afición con nosotros. Luego, ya veremos. El inicio del partido es clave.

–Cómo eran los partidos ante el Atlético del Cholo con el Valencia?

–Recuerdo partidos intensos, con ritmo y muy duros. Será así, parecido.

–Regresó en el derbi y fue decisivo: penalti forzado ante el Sporting.

–En el derbi estuve un poco cansado, no me daba el físico. No es lo mismo entrenar que jugar y además un partido como el derbi es exigente. Ahora me encuentro muy bien, cada día mejor. Es la primera vez que viví un partido así en mi carrera. Me pareció increíble.

–¿Qué le parece la afición?

–Apoyan muchísimo al club y al equipo y los jugadores lo notamos. Eso nos ayuda mucho.

–¿Dónde ve al equipo en abril?

–Si jugamos como lo hacemos en casa e intentamos ganar fuera de casa algo más, seguro que quedamos entre los seis primeros (puestos de play-off).

–¿El Oviedo es un equipo defensivo?

–No lo creo. No sé si somos defensivos, más que eso defendemos muy bien y por eso la gente dice eso. Cuando tenemos el balón intentamos jugar, no somos defensivos.

–¿Se divierten jugando?

–Ahora sí, porque ganamos. Esto es el fútbol…

–¿Cómo es su vida en Oviedo?

–Vivo al lado del estadio, vivo solo y es una nueva vida para mí. Mi familia está en Valencia y vienen muchas veces. Estoy contento en la ciudad, tranquilo.

–Dígame un día suyo.

–Vengo a entrenar, luego cocino, como, me echo la siesta, llamo a mi familia, juego a la play, veo una película...

–¿Quién es su mejor amigo?

–Braat, es francés y para el idioma es lo mejor, pero me siento fenomenal con todo el equipo. Me tratan muy bien.

–¿Qué le pide a 2023?

–Le pido que lleguemos a los play-offs y que pasemos en Copa del Rey.