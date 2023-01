Para Álvaro Cervera una derrota siempre lo es, aunque sea ante el Atlético de Madrid. Lamentó el entrenador el resultado pero valoró de forma positiva el esfuerzo de los suyos en la eliminatoria copera.

La sensación tras el partido. “Hemos perdido una eliminatoria de Copa, entraba dentro de los posible. Podía ser que fueran muy superiores, y lo positivo es que hasta el segundo gol estuvimos en el partido. Les competimos bien, hicimos una buena primera parte, luego nos costó más”.

Conclusiones. “Las derrotas no refuerzan nunca, solo vale ganar. Diseñamos un partido que nos ha salido hasta la finalización. No hemos acertado, lo demás si lo hemos hecho como queríamos. Mientras el partido estaba con nosotros no hemos dejado usar sus bazas. Ahora vienen partidos diferentes”.

Leo Sequeira. “Está bien, lo podemos usar de diferentes posiciones, nos viene bien. Sabe lo que buscamos, velocidad, no queremos tanto habilidad, sino profundidad”.

El once. “Con más tiempo podía haber cambiado algún jugador, pero no mucho. Nos han traído estos hasta aquí. La preocupación con Abel es que está tocado, no hay lesión, hay que ver, Jimmy también acabó tocado. Está muy cerca el siguiente partido. Para los que no viajamos en chárter está muy cerca. Me da que el sábado notaremos el cansancio”.

Mercado de invierno. “Hay que acertar, no traer mucho porque los que están lo están haciendo bien. No hay que desarmar el equipo, solo traer para posiciones específicas”.

Samu Obeng. “Estuvo sensacional en el último partido de Copa y hoy estuvo otra vez bien. De los tres delanteros es que el más esprinta por fuera, el más diferente. Ha estado jugando en Copa, lo hizo bien”.

La portería. “Puede jugar Tomeu en Liga o puede no jugar… Los primeros en saber quién juega deben ser los jugadores”.