Clemente Villaverde, el asturiano que fue todo en el Atlético: "El descenso fue un vuelco, pero nos recuperamos"

Clemente Villaverde (Cangas de Onís, 1959) tiene una trayectoria singular en el fútbol. Estuvo en la cantera del Atlético de Madrid y se asentó en el primer equipo, pero se le recuerda más por su paso por los despachos: fue director general del club colchonero durante más de 30 años. Ahora es el presidente de la Fundación LaLiga, tras pasar por el Getafe. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la previa del partido de Copa Oviedo-Atlético de Madrid.

–¿Cómo empezó en el fútbol?

–Empecé a jugar en Cangas de Onís con los chavales, igual que todo el mundo. Mi padre también jugaba, pero en plan aficionado. Luego fui al Cánicas hasta que me trasladé a Madrid.

–¿Cómo fue eso?

–Trasladaron antes a mi padre a dirigir una empresa en Madrid y coincidió con un amigo suyo que trabajaba en el Consejo Superior de Deportes. Antes me habían sondeado del Oviedo y del Sporting, pero no pasó más de eso, de un sondeo. En Madrid me dijeron que fuese a hacer una prueba con el Atlético. La pasé y me quedé.

–Debuta en 1982 tras toda una vida en la cantera.

–Era un Atlético que jugaba con nueve de la cantera y dos extranjeros. En mi época estaba Hugo Sánchez. Palabras mayores.

–Acabó años después en el Málaga.

–Hubo muchos cambios en el club, llegó Jesús Gil y nos dieron la posibilidad de llegar a acuerdos para salir del club. Yo era titular de aquella, pero tuve ofertas, incluso alguna del Oviedo, del Celta o del Logroñés. El Málaga tenía un gran proyecto, ascendimos esa misma temporada y luego me retiré allí. En Málaga empecé a ejercer en un despacho de abogados, porque yo estudiaba derecho cuando estaba en el Atlético.

–¿Cómo vuelve al Atlético?

–Coincidí con Jesús Gil en viajes que él hacía a Marbella cuando se presentó para Alcalde. Surgió la posibilidad de volver y lo hice a finales del 91. En 1992 entró Miguel Ángel Gil de director general. Él fue quien me puso de gerente.

–Trajeron a Antic, del Oviedo.

–Fuimos a Oviedo a firmarle. Estábamos planificando todo con Miguel Ángel Ruiz, nuestro director deportivo, analizamos los cambios y apostamos por Radomir y con mucha gente joven.

–Eso provocó una guerra con el Oviedo...

–Algo hubo, pero recuerdo que Antic hizo un trabajo impresionante.

–En el Atlético vivió de todo.

–Hubo momentos duros, como cuando llegó el tema de la administración judicial que apartó a Gil. Fue precisamente tras un partido contra el Oviedo. Lo recuerdo perfectamente: ganamos 5-0 y luego llegó el requerimiento. En ese momento íbamos segundos y luego descendimos, lo que supuso un vuelco de todo a nivel deportivo. Veníamos de ganar hacía poco el doblete. El descenso nos estancó, pero nos recuperamos.

–¿Cómo era trabajar con Gil al lado?

–Yo era gerente. De aquella éramos muchos menos y hacíamos todos de todo. Trabajaba más con su hijo, Miguel Ángel, que desde que entró fue el que lideró todo el proyecto. El apoyo de la gente siempre fue fundamental, porque nos sirvió para recuperarnos tras el descenso.

–También vivió el Cholismo.

–A Diego lo tuve de jugador y de entrenador. Como entrenador cogió al club en una situación mala y consiguió estabilidad y crecimiento. Los hechos están ahí, son de una objetividad total y no se pueden negar.

–¿Cómo lo ve ahora?

–Igual. El trabajo está ahí y el suyo en el Atlético de Madrid es incuestionable. No solamente todos los títulos: el nuevo estadio, la nueva ciudad deportiva, hay una dinámica de crecimiento que viene de lejos.

–Se fue al Getafe en 2020.

–Estuve dos temporadas, jugamos la Copa de la UEFA y conocí el fútbol desde otro prisma. Ahora estoy en la Liga, como presidente de la Fundación, lo que para mí es la cara más amable del fútbol. Tenemos grandes proyectos en marcha y trabajamos mucho la responsabilidad social corporativa.

–¿Qué sintió al enterarse el Oviedo-Atlético de Madrid de Copa del Rey?–Nostalgia. Yo jugué muchas veces contra los dos equipos asturianos, más contra el Sporting, porque de aquella estaba en Primera más que el Oviedo. Pero jugué en el Tartiere y en El Molinón y siempre tenía una sensación buena. Soy asturiano hasta la médula, tengo allí toda la familia, en Cangas de Onís y en Oviedo. Lo de ser asturiano va en la sangre. –¿Cómo ve al Oviedo y al Sporting ahora?

–En la época más reciente creo que están con dos grupos mexicanos muy importantes y fuertes, con una gran trayectoria en su país. Beneficiará al Oviedo y al Sporting el tener gente con esa capacidad. Aquí en España es diferente a México, pero sí se juega con una ventaja: la Liga. Ha crecido tanto y tiene unos recursos y unos medios tan importantes como el control económico. Es un efecto llamada para que gente de fuera quiera comprar y capitalizar los clubes. La gente que ha venido tanto a Oviedo y a Gijón son gente de éxito, en cuanto cojan el ritmo favorecerá su posición deportiva.