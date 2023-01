Un gran Oviedo cae eliminado ante el Atlético con el Tartiere entregado (0-2)

Solo un par de acciones aisladas y una buena dosis de calidad de Griezmann privó a un gran Oviedo de eliminar al Atlético de Madrid en Copa del Rey (0-2). No pudo ser en un Tartiere entregado, con la mejor entrada en años (27.303 espectadores) y el equipo cumpliendo a la perfección ante el tercer mejor equipo de España, comandado por el Cholo Simeone. Los colchoneros auparon a los azules de la Copa, pero el Oviedo no tuvo complejo alguno: se lanzó a la yugular del Atlético y tuvo ocasiones de sobra para meter algún gol. Hasta el 80, la eliminatoria estuvo abierta. De tener algo más de acierto, se hubiese ido 2-0 al descanso. La diferencia de categoría no se notó en absoluto.

0 Oviedo 2 0-1, min. 23: Llorente. 0-2, min. 83: Barrios. Oviedo Tomeu (1), Lucas (2), Tarín (1), Calvo (1), Bretones (2), Viti (2), Jimmy (1), Mangel (1), Hugo Rama (1); Koba (1) y Obeng (1). Cambios Bastón (1) por Koba, min. 45. Sangalli (1) por Obeng, min. 72. Sequeira (1) por Hugo Rama, min. 72. Luengo (1) por Bretones, min. 77. Enrich (s. c.) por Viti, min. 90. Árbitro: Muñiz Ruiz (gallego). Amonestó a los visitantes Giménez, Kondogbia, Griezmann Carlos Tartiere. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Pelé. Pero el fútbol no va de merecimientos, sí de eficacia, y a este Atlético, venido a menos y con poca garra, le sobró en su visita a Asturias. Se adelantó en la primera que tuvo en la primera parte y sentenció en la segunda a falta de siete minutos. Griezmann no marcó ningún tanto, pero participó en los dos goles y fue clave para su equipo. Verle jugar fue un lujo. El Oviedo empezó el duelo sin complejos, sin temor a un grande que presentó en su once a tres campeones del mundo. Paradojas del fútbol: Cervera sacó algún suplente (Obeng, Mangel…) y el Cholo salió con lo mejor que tenía. Los azules comenzaron con electricidad, yéndose a presionar arriba y con criterio en sus ataques. También con acierto en los pases, novedad respecto a las últimas citas en el Tartiere. El estadio empujaba y el equipo respondía en un ambiente de aúpa. El Atlético estaba fallón: dudaba en los pases y por momentos fue un flan atrás. En tres minutos concedió tres saques de esquina, aunque también probó suerte con un tiro de Morata. Griezmann se colaba entre el centro del campo azul y la defensa para organizar y poco a poco el Atlético se fue haciendo con el balón. Simeone: "Del Oviedo, me gustó mucho el bloque" Marcos Llorente probó suerte de lejos y poco después Carrasco tiró tras un falló de Lucas y una buena conducción. A los catorce minutos llegó la primera clara del Oviedo. Bretones puso un gran centro desde la izquierda y Obeng remató por fuera a la red en el segundo palo. Fiesta en el Tartiere. Poco después, Tarín tuvo una clarísima. El central tiró fuera en el corazón del área colchonera tras tocarla de cabeza Mangel en una falta lateral. El Oviedo no se quedó ahí. Viti se pegó una buena cabalgada por la derecha, centró con intención y Obeng remató a las nubes con todo a favor. Cervera: “Hasta el segundo gol estuvimos en el partido; Les competimos bien” En veinte minutos ante el Atlético de Madrid el Oviedo tuvo tres ocasiones. Más que en el derbi y ante el Granada en Copa…Pero el equipo del Cholo reaccionó. Tiene estas cosas el Atlético. Cuando peor está, zas. Griezmann filtró un pase de escándalo a la espalda de la defensa y Marcos Llorente, remate poco ortodoxo el suyo, la metió. 0-1 y bajón. Fue el primer gol encajado por el Oviedo de Cervera en el Tartiere. Griezmann pudo meter el segundo poco después y el partido entró entonces en una fase tranquila. Viti tuvo el empate con un tiro centrado. 0-1 al descanso con todo abierto. 81 Cervera movió el banquillo: Bastón por Koba buscando dinamita arriba. Y el ariete madrileño, partido especial para él, probó suerte con la zurda nada más empezar con un buen disparo que se fue fuera por poco. El Oviedo, estaba claro, no estaba dispuesto a tirar las armas. El Atlético en cambio se mostraba más relajado que en la primera parte, subido a lomos de Griezmann, convertido a organizador. Cada vez que Carrasco encaraba el Oviedo temblaba, pero el equipo azul se fue para arriba. Viti, el más activo, cabalgaba por la derecha y Bretones daba amplitud por la izquierda. Había partido y el Tartiere empezó a cantar el "vamos vamos Oviedo". Cholo sacó a Barrios, una joya, y a Kondogbia para tener más físico en el centro del campo. El Oviedo insistía por la izquierda, pero los centros de Bretones no encontraban rematador. Viti seguía rompiendo líneas, en su mejor versión de la temporada. El Atlético esperaba una contra para sellar el partido, con el Cholo puro nervio en la banda. Cervera dio una vuelta más al equipo y dio paso a Sequeira, que debutó como nuevo jugador del Oviedo y se puso de segundo punta. Sangalli salió por la izquierda. Faltaban quince minutos y el Oviedo hizo frente a la enésima lesión: Bretones pidió el cambio y entró Luengo. El equipo azul se vino arriba a falta de diez minutos. El Tartiere era una fiesta en cada ataque carbayón. Y cuando más pintaba el gol azul, llegó la sentencia rojiblanca. Griezmann, como no, combinó con Reinildo y Correa le dejó un balón franco al jovencísimo Barrios, que definió bien con la zurda. 0-2 en el 83, eliminatoria resuelta y el Tartiere apoyando al equipo. No hubo tiempo para mucho más: un gran Oviedo cayó eliminado.