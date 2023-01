El Oviedo rescinde la cesión de Miguelón y busca en el mercado lateral derecho

La "operación salida" del Oviedo se cobró ayer su segundo víctima, con la rescisión del contrato de cesión que unía a Miguelón Llambrich con el conjunto azul. La falta de continuidad en los planes de Cervera ha provocado que las partes consideren que separar los caminos es la mejor salida posible. El Oviedo, que había planificado un mercado centrado en el foco ofensivo, ve alterados ahora los planes y rastrea el mercado en busca de un candidato para la plaza liberada. El club se ha interesado en los últimos días por Juanfran, lateral del Málaga de 34 años, al que su club trata de rescindir. No es el único en la lista.

La etapa de Miguelón en el Oviedo ha dado a su fin antes de tiempo. Llegó en verano como claro candidato al carril diestro de la defensa, avalado por su rendimiento en Segunda tanto en Huesca como en el Espanyol, con los que logró sendos ascensos a la máxima categoría. El salto de categoría de los catalanes, sin embargo, había cortado su progresión y ahí ya empezó a aflorar el principal enemigo que se ha encontrado en Oviedo: las lesiones.

Los problemas musculares han marcado su paso por Asturias. Unas molestias que le impidieron debutar hasta la sexta jornada de Liga y que le hicieron parar de nuevo tras la octava fecha, en el choque ante el Cartagena. Precisamente el equipo con el que jugará la segunda vuelta.

Sus ausencias han sido aprovechadas por Lucas Ahijado para convertirse en indiscutible en el carril diestro. El canterano atraviesa el mejor momento de su carrera y no ha dado opción a Miguelón para abrirse un hueco cuando ha estado sano. El panorama no parecía poder aclararse con la llegada de Cervera, encantado con el rendimiento de Lucas. De ahí que el futbolista y su club, el Espanyol, hayan pedido su salida.

La participación de Miguelón en el conjunto carbayón se ha limitado a 122 minutos en la Liga en cuatro partidos, solo uno como titular.

En un principio, el Oviedo no contaba con tocar su defensa en el presente mercado invernal. Los movimientos estaban pensados para el frente ofensivo, con la necesidad de incorporar un extremo (Leo Sequeira), un delantero y un pivote. Pero la dirección deportiva ha preferido dar salida a Miguelón, liberar su ficha y ahorrarse la parte proporcional que abonada de su sueldo. Ahora, deberá buscar un lateral que cubra su vacante.

Se busca lateral

Porque la intención es la de fichar un lateral que compita con Lucas por el pusto. No se quiere arriesgar el club a tener un solo efectivo, como posición natural (Tarín o Viti también han jugado en algunas ocasiones en el puesto), ante una competición tan exigente. El club maneja varias alternativas, aunque no tiene prisa por jugar sus cartas. En los últimos días, el Oviedo se ha puesto en contacto con Juanfran Moreno, lateral de 34 años al que el Málaga trata de rescindir porque no entra en los planes de Mel.

Es una de las opciones, aunque antes debería alcanzarse un acuerdo entre el Málaga y el futbolista, que no participa ni siquiera en los amistosos del equipo de Mel. Aún no hay entendimiento para su salida pues se negocia qué parte de su sueldo deberá abonar el club andaluz, que había firmado con el lateral tras su paso por el fútbol turco hasta el próximo 30 de junio. Precisamente desde Turquía también llega algún interés por el actual futbolista del Málaga.