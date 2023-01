El inicio de año para el Oviedo no deja especialmente tranquilo a Cervera. No por el trabajo, que sigue considerando en la línea adecuada, sino por cómo está establecida la agenda de las dos competiciones. El Oviedo jugó el miércoles ante el Atlético y hoy repite ante el Andorra. Poor medio, un par de sesiones a la carrera. Con prisas, piernas cargadas y un incómodo viaje de 900 kilómetros, los azules estrenan hoy la segunda vuelta de la Liga con esperanzas firmes en dar un paso más y pelear por cosas bonitas. Aún hay tiempo para todo.

Cómo llega el equipo a la cita. "Los futbolistas están más o menos bien. Así los he visto yo estos días. Es verdad que hay tres o cuatro que arrastran problemas de la Copa, pero no hay lesiones. Llevamos dos días de trabajo y la esperanza es que mañana -por hoy- estén en mejores condiciones. El cansancio se verá durante el partido".

Quejas sobre el calendario. "No se puede preparar un partido con tan poco margen. Ya lo he comentado antes, pero cae en saco roto porque estamos en Segunda. En cuanto se queje alguien de Primera seguro que lo tendrán en cuenta. No sé quién fue el listo que pensó este calendario pero no es normal. No nos hemos podido entrenar apenas estos dos días y es lo que toca".

Los futbolistas recuperados. "Va pasando el tiempo y me imagino que para 20 o 30 minutos pueden estar. Es importante porque ahora puedes hacer cinco cambios".

El estilo del Andorra. "Hay varios equipos que intentan practicar un fútbol como el suyo. Al principio de Liga es cuando entrenan esa forma de jugar. El Andorra es el que lo lleva más al extremo y el que mejor lo hace. Hay otros clubes que también intentan jugar de esa manera, pero sus resultados son más dispares; el Andorra tiene más regularidad. Es una forma de jugar bonita de ver para el aficionado y, además, les está dando resultados".

Koba y su rol en el equipo. "Para mí, Koba puede jugar como media punta, pero físicamente no le veo para aguantar el ritmo del partido. Los jugadores son jóvenes, piensan que pueden, pero la realidad es otra: Koba llevaba mucho tiempo parado".

El mercado de invierno. "Es obligada la llegada de un lateral derecho tras la salida de Miguelón. Vendrá otro futbolista en breve. Los otros dos fichajes que estamos esperando para el equipo irán dirigidos a la parte de arriba, que es donde nos está costando más. Yo nunca he mirado al centro del campo como una posición a reforzar. Mángel ha aparecido y es una realidad. No creo que sea de esos jugadores que vayan a ir a menos. En un chaval tranquilo, bien rodeado, con la cabeza amueblada. El centro del campo no es prioridad en el mercado de invierno".