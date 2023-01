El pase contra el orden: Andorra y Oviedo, en las antípodas del estilo futbolístico

"La posesión no es un fin para nosotros, es un medio", se escuda habitualmente Eder Sarabia sobre su propuesta basada en una posesión excesiva del balón, en monopolizar la pelota y tratar de imponer sus normas al rival de turno. De momento, no le va nada mal en Segunda. "Yo me siento muchas veces más cómodo sin la posesión", se justifica Álvaro Cervera cuando se zambulle en el eterno debate sobre el estilo de juego que manda en el fútbol. También luce números notables desde que asumiera el banquillo del Oviedo. Ambos, Sarabia y Cervera, entrenadores de Andorra y Oviedo y miembros de dos corrientes opuestas, antagónicas, en el fútbol actual, miden hoy sus propuestas sobre el césped del estadio Nacional. Los caminos son opuestos, pero la intención idéntica: iniciar 2023 con tres puntos.

El Andorra de Sarabia, alumno de Quique Setién, es el equipo que mejor cuida del balón de la categoría. Tiene la pelota el 67,1% del tiempo. Nadie le supera. También es el mejor de Segunda en número de pases completados, 10.749, y en acierto en los envíos, 86,7%. Solo Las Palmas se atreve a discutirle en esos tres aspectos. Su dominio del esférico, sin embargo, no siempre lleva aparejado un efecto en los resultados. Acabó la primera vuelta en la décima posesión, con 29 puntos, solo dos más que el Oviedo. En todo caso, un resultado excelente para un recién ascendido a Segunda. Esta es, además, la primera campaña de su historia en el fútbol profesional. El Oviedo navega no muy lejos, decidido en su idea desde la llegada de Cervera, con unas inquietudes futbolísticas muy diferentes a las de Sarabia. Tiene el balón el 42,7% del tiempo, solo hay cuatro conjuntos con menos posesión: Burgos, Lugo, Huesca y Racing. Además, es el segundo equipo de la categoría con menor acierto en los envíos, el 70,7%, y el que más posesiones pierde, 3.166. Pero hay otros conceptos, en los que la balanza se inclina del lado carbayón. Por ejemplo, los de Cervera son el cuarto equipo que más duelos gana, 1.148, mientras que el Andorra es último, con 956. La lucha aérea sigue un guion similar. El Oviedo se impone en 452 peleas aéreas, solo superado por el Lugo, mientras que el Andorra cierra esta clasificación en Segunda, con solo 218 acciones ganadas. Hay una cosa en la que Andorra y Oviedo sí coinciden: son equipos de autor. Sarabia logró el mayor éxito de la historia andorrana el pasado curso situando al conjunto del propietario Piqué entre los 42 del fútbol profesional español. La historia de Cervera en la capital del Principado es más corta: llegó con el equipo en la UVI y ha logrado enderezar el rumbo en apenas unos meses. Y para mantener vivo el sueño, el equipo tiene que mostrar un mejor ritmo de puntos fuera de casa. Ganar en Andorra sería algo más que tres puntos, significaría una declaración de intenciones. Un mensaje de ambición. Para acercarse a esta primera meta liguera de 2023 los azules deberán imponer su estilo. Ahí, en ver quién es capaz de poner sus reglas sobre el tablero, parece estar la cuestión. Si el Andorra crece en torno a la pelota y encuentra espacios, el Oviedo sufrirá. Si, por el contrario, los azules ceden la posesión pero se arman y salen con peligro, la balanza se inclinará del lado carbayón.