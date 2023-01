El viaje más incómodo: así fue el empacho de kilómetros del Oviedo hasta Andorra

El Oviedo pondrá su bandera en territorio nuevo esta tarde, en su primer partido en el estadio Nacional de Andorra. El estreno del conjunto de Piqué y Sarabia en el fútbol profesional ha dado la posibilidad a los azules de incrementar su listado histórico de rivales. Pero también, por cuestiones del calendario, supondrá para los de Cervera una cita un tanto molesta en su agenda.

Con los ecos del esfuerzo de Copa aún vigentes, el Oviedo inicia su camino en la segunda vuelta ante un rival que está tan solo a dos puntos en la tabla. Ganar esta tarde supondría para los azules un importante estímulo. Para intentarlo, Cervera deberá encontrar la fórmula para que los suyos no acusen la batalla del miércoles ante el Atleti.

Esa es la principal preocupación del técnico, que se ha quejado en los últimos días de las estrecheces de un calendario que no da margen para mucha preparación del choque de esta tarde. "No sé quién será el listo qué ideó el calendario, pero no se puede preparar un partido así", se lamentó, de nuevo, el entrenador carbayón ayer en la sala de prensa de El Requexón.

La agenda del Oviedo ha estado especialmente apretada en los últimos días. El regreso a la rutina sirvió para centrar la mira en el choque copero. El miércoles llegó el primer gran esfuerzo del año, con una actuación vibrante, aunque sin premio, contra uno de los grandes. A partir de entonces ha sido una carrera contra el reloj.

El jueves, la clásica sesión de recuperación en la que no participaron los jugadores con más minutos frente al Atlético de Madrid sirvió para tratar las piernas y oxigenar las ideas. La única sesión como tal tuvo lugar ayer, con el Tartiere como escenario, aunque Cervera optó por no incrementar mucho la carga de trabajo. La prioridad es llegar a la cita de esta tarde sin más problemas físicos.

Tras la sesión, el equipo voló rumbo a Barcelona. El avión cubrió los cerca de 750 kilómetros que separan Asturias de su destino en menos de hora y media. Una vez tomada tierra, a primera hora de la tarde, la expedición siguió su camino en autobús para cubrir los casi 200 kilómetros que les separaba de Andorra, un viaje de más de 4 horas en autocar.

No tendrá el mismo problema el equipo local, que lleva toda la semana planificando el partido. Los de Sarabia cayeron en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Levante (2-1) y como consecuencia no sumaron un esfuerzo extra esta semana, como sí le sucedió al Oviedo.

Será el primer choque de la segunda vuelta de la competición y también la oportunidad de revancha para los azules. En el duelo de la primera vuelta, en el estreno, los andorranos se impusieron 0-1 con una acción a balón parado ya en el tiempo añadido. Casadesús fue el autor de la sentencia de los de Bolo en un fallo llamativo de la zaga carbayona. Mucho ha cambiado el Oviedo, que con Cervera se muestra mucho más sólido y trabajado que en la primera parte del campeonato. El Andorra, sin embargo, sigue fiel a su estilo.