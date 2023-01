El Oviedo espera a que Juanfran se desvincule del Málaga para firmar y busca más piezas para el ataque

La salida de Miguelón la semana pasada, no prevista en un principio, provocará una llegada para el lateral derecho del Oviedo y el que está más cerca de firmar es Juanfran Moreno, zaguero del Málaga que no entra en los planes del club andaluz. El futbolista negocia su desvinculación del Málaga previo paso para firmar por el club azul, con el que se comprometería hasta el 30 de junio. Es la opción que más gusta en la lista, apoyada su candidatura por el deseo de Álvaro Cervera, en un mercado que se presenta con muchos movimientos en la casa azul.

El técnico del Oviedo es el principal valedor en la llegada de Juanfran, de 35 años y una carrera dilatada en España y en el extranjero. Entre los aspectos que aconsejan su fichaje está el hecho de que ha gozado de continuidad en la primera vuelta: 1.270 minutos con el Málaga, divididos en 16 encuentros. Aunque no disputa minutos desde inicios de diciembre.

Enfrentado a Mel, no entra en los planes del entrenador ni del club, que negocia con él desde hace semanas la desvinculación. Ese es el paso previo a que firme con el Oviedo, aunque de momento no hay acuerdo entre las partes. No obstante, club y jugador parecen condenados a entenderse al ver la rescisión como la salida más favorable para todos. Además, deberá adaptarse a la oferta económica del Oviedo.

Incluso no participó en el amistoso celebrado la semana pasada para preparar la vuelta a la competición. Tampoco estuvo su nombre en la lista para el choque del pasado sábado ante el Tenerife en La Rosaleda. La llegada de Delmás, procedente del Cartagena, es otro factor que confirma que no cuenta en el Málaga.

El hecho de haber disputado más de mil minutos en la competición le da ventaja sobre otras opciones rastreadas en el mercado. En el club consideran a Lucas como indiscutible hoy por hoy, pero la competición es muy larga y las lesiones vistas esta temporada hacen que se actúe con cautela. No hay muchas opciones en el mercado de futbolistas con rodaje para el lateral derecho.

Otra de las opciones valorada por el club en los últimos días es la de Sergio Carreira, lateral derecho del Villarreal B, cedido por el Celta esta temporada. El gallego no está gozando de protagonismo en el filial amarillo y tanto él como su club ven con buenos ojos rescindir la cesión en Villarreal y buscar acomodo en otro lugar. El Mirandés, equipo en el que destacó la pasada temporada, es otro de los interesados en su contratación. Sería una alternativa que el Oviedo podría valorar en el caso de que se tuerza la negociación con Juanfran Moreno.