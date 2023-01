Dos fichajes, dos salidas y al menos otros dos por venir: las claves del Oviedo en el mercado de invierno

Había anunciado Pachuca un mercado movido y el primer tramo del mismo le da la razón. 9 días después de que se abriera el plazo para incorporar jugadores, el Oviedo ya ha cerrado dos fichajes y dos salidas. Y se mantiene vivo a la caza de otro par de piezas que irían dirigidas al ataque: la dirección deportiva busca un extremo y un delantero.

Juanfran Moreno es el segundo futbolista en incorporarse, después de Leo Sequeira. El lateral, de 34 años, fue anunciado en la mañana de ayer tras desvincularse del Málaga, donde ha jugado en la primera vuelta. Titular habitual en la mayor parte del curso, un enfrentamiento con Pepe Mel, técnico de los andaluces, cambió su rol en el equipo.

Juanfran dejó de entrar en los planes y el club y el futbolista acordaron que lo más beneficioso para las dos partes era buscar una salida. El Oviedo llamó a su puerta tras conocer que Miguelón quería romper su cesión. Al nuevo zaguero azul le avalan dos hechos: su continuidad en la presente temporada (algo no tan sencillo en el mercado invernal) y la confianza de Cervera, que ha sido de los que ha apoyado su contratación.

El defensa firma hasta el 30 de junio, competirá con Lucas por el puesto en el carril diestro de la zaga y se convierte en la segunda incorporación del mercado azul. El primero, Leo Sequeira, ya acumula dos partidos con el Oviedo y ayer fue presentado ante los medios. El argentino expuso en la sala de prensa del Carlos Tartiere que "llegar al fútbol europeo es un desafío para mí. Desde que llegué me tocó adaptarme, venía sin ritmo de competición, parado, y en los entrenamientos iba viendo lo que me pedía el míster: jugar el uno contra uno y tirar centros. Los entrenamientos son muy intensos y me fui acostumbrando".

Su caso ha sido especial pues aterrizó en Oviedo como futbolista del Grupo Pachuca aunque sin la seguridad de que se quedaría. Primero debía convencer a Cervera, cosa que logró en el día a día en El Requexón: " Creo que puedo aportar orden táctico, ayudar a defender bien y cuando me necesiten atacar a los espacios. La Segunda División es dura: en México es más de defensa y ataque, con menos juego en el medio. Aquí es más táctico y ordenado. Va con mi estilo, yo trato de hacer lo que me pide el entrenador".

La lista de operaciones completadas por la dirección deportiva azul sigue con las salidas de Miguelón y Aceves, para convertir al Oviedo en uno de los animadores del inicio del mercado invernal. Y la cosa no se detendrá ahí, porque aún quedan operaciones por realizar.

Así lo confesó Roberto Suárez, maestro de ceremonias en la presentación de Sequeira: "Tenemos dos fichas libres y tope salarial para poder cubrirlas. Si encontramos un extremo y un perfil de punta que nos haga mejorar podemos ficharlos. Pero debe ser un jugador que nos da ese juego diferente".

Así las cosas, el plan está perfectamente trazado. Ya han llegado dos futbolistas y se espera por, al menos, otros dos: un delantero de perfil similar a los Bastón, Enrich y Obeng, y otro extremo. Sin embargo, tampoco se descarta que pueda haber más movimientos, que podrían darse en el caso de que se produzca alguna salida más de la plantilla.

Suárez explicó ayer que no estaba en los planes la marcha de más jugadores, pero con tres semanas por delante con la posibilidad de fichar, en el club no se cierran puertas a más movimientos.