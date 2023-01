Huga Rama fue elegido como el futbolista Mahou 5 estrellas de diciembre, tras los votos emitidos por los aficionaos del Oviedo. El gallego se pasó por la sala de prensa de El Requexón para analizar la actualidad del equipo azul.

La derrota del sábado.

“El de Andorra no fue un buen partido. Queríamos ganar para meternos mas arriba pero desde el principio se vio que no estábamos cómodos. Nos pasaron por encima en la primera parte. Solo queda olvidarlo y pensar en el Alavés”.

Resaca copera.

“Lo hablábamos aquí, que nos hacía mucha ilusión el partido ante el Atlético, la gente andaba como loca. No es que nos despistáramos pero pudo influir el cansancio. No es excusa, porque estuvimos mal, no podemos decir nada más”.

Reacción.

“El golpe de Andorra nos puede venir bien, queremos ganar al Alavés con nuestra gente. Es un rival hecho para volver a Primera, pero estamos preparados para ganar, sobre todo en casa”.

Su momento.

“Estoy contento por estar jugando, pero sobre todo porque atravesamos una buena racha antes de acabar el año y así es más sencillo”.

Los nuevos fichajes.

“A Leo Sequeira aún no lo conocemos mucho, tenemos que verlo más en partidos, y con Juanfran coincidí en el Depor, lo va a dar todo por el Oviedo, estoy seguro”.

El mercado.

“El mercado de invierno es más corto, los fichajes serán los justos y necesarios. El que venga, como me pasó a mí el año pasado, que lo haga para sumar. Y los compañeros que les hagan la vida más fácil en el equipo y la ciudad. Tienes poco tiempo de adaptación, yo llegué ya en febrero. Hay que facilitar las cosas, para que empiecen a sumar desde el primer momento.

Sequía arriba.

“Depende cómo juegue el equipo. Algunos como las Palmas hacen juego vistoso. El Alavés no es el más vistoso pero tienen una posición muy buena, ojalá la tuviéramos nosotros. Yo firmo ahora mismo ganar todos los partidos 1-0”.