Un mercado de arreglos: así se plantea el Oviedo los fichajes en enero

Con Tito Blanco siempre quedó la sensación de trabajo a marchas forzadas. Llegó tras un casting en el que se impuso al final a otros candidatos, aunque en el club existían distintas opiniones, le tocó lidiar con los últimos coletazos de Carso, y su control a distancia del club, y vivió con sobresalto el cambio accionarial. Con Pachuca, daba la impresión de que no era de los suyos. Construyó una plantilla heredada en gran parte del curso anterior y, aunque quiso darle su toque personal, la sensación es que no lo logró, que tuvo que hacer malabarismos. Ni los resultados ni el rendimiento de los nuevos le han dado la razón meses después y ahora la dirección deportiva, encabezada por Roberto Suárez, trata de reconstruir una plantilla que ha mostrado ciertas deficiencias a lo largo de la primera vuelta.

Esa es precisamente la principal idea sobre la que se trabaja: cubrir las debilidades del equipo. La idea del Oviedo en el mercado gravita en torno a la velocidad y tiene un marcado acento ofensivo, aunque las situaciones sobrevenidas, como la salida de Miguelón, obligan en ocasiones a improvisar sobre la marcha.

En su puesta de largo ante los medios, Suárez citó el trabajo realizado la temporada pasada por Rubén Reyes como la línea a seguir a partir de entonces. Se desmarcaba el asturiano de la labor de Tito, al tiempo que señalaba el estilo impuesto por Reyes como un guion sobre el que crecer. Del anterior responsable se valoraba especialmente su trabajo en equipo con la secretaría técnica, un aspecto que Suárez no ha tardado en recuperar.

Más lejos queda aún el perfil de fichajes ideado por Reyes en su momento. El asturiano lo tenía claro: quería futbolistas jóvenes, en edad de crecer, con hambre y capacidad para inflar su valor. Reyes fichaba activos que trataba de revalorizar. No parece, a priori, que Leo Sequeira (cedido) ni Juanfran Moreno (de 34 años) respondan a ese perfil. También es cierto que el mercado de invierno suele ofrecer márgenes más estrechos a la hora de contratar. Se suele atender antes a las oportunidades de mercado que a contrataciones a largo plazo.

Lo que sí han dejado claro las distintas voces surgidas desde el club es que lo que se trata ahora de hacer es corregir una planificación, la de verano, que se considera desequilibrada en varios aspectos. Al equipo, lo han sugerido Cervera, Suárez e incluso los responsables de Pachuca, le falta chispa en las bandas, perfiles menos similares en la posición de 9 e incluso algo más de tacto en el medio del campo.

Y está el problema con los nombres. La mayor parte de fichajes realizados por Tito en verano, nueve en total, no han terminado de cuajar. Solo Enrich y Montoro superan los 1.000 minutos en la competición liguera. Quentin Braat se ha hecho con el puesto en la meta, pero era una operación cerrada por Reyes. Los problemas físicos no se lo han puesto fácil a piezas llamadas a ser importantes el pasado verano como Miguelón (ya fuera del equipo), Pomares o Koba. Tampoco Luengo se ha impuesto en la rotación. Además, los fichajes de Pachuca, Marcelo Flores y Aceves, no han dado el rendimiento esperado.

Ahora, es el turno de la nueva dirección deportiva en la que Suárez lleva el cargo pero con Agustín Lleida, director general, con participación directa en las operaciones. Se trata de fichar poco y tener un acierto máximo. Un reto complicado en un mercado tan traicionero como el de invierno. Las opciones de creer en algo más que la permanencia pasan por dar con la tecla con los fichajes.