La curiosa reflexión de Cervera: "Si un jugador te viene y te dice que se quiere marchar...¿qué haces?"

El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, atendió esta mañana a los medios de comunicación antes de que los azules reciban mañana al Alavés en el Tartiere (21.00 horas). Cervera contará con las bajas de David Costas, Borja Sánchez y Javi Mier. Estas fueron las declaraciones del técnico carbayón.

Las bajas

"Costas y Borja están de baja los dos. Costas, en la úñtima jugada del partido, tuvo una sensación y está lesionado. Borja lo mismo y Javi Mier, operado".

Montoro y Koba

"Cada día mejor, pero todos. Montoro, Koba...Hay alguno más. Son los jugadores de los que estaba hablando. Dentro de lo que yo pido, que no es muy difícil, lo pueden hacer. Cuando la pelota pasa por ellos el equipo es mejor. En cualquier momento pueden jugar 60 o 70 minutos sin problema".

El fichaje de Juanfran

"El lateral derecho, Miguelón, tuvo una oferta o no sé muy bien. El está interesado en salir y surgió la opción. Cuando pasó esto se barajaron varios perfiles y salió Juanfran. Es veterano, pero estaba activo y jugando. Dijimos: vamos para adelante y no vamos a traer a uno que no haya jugado en todo el año. Sabe de que va esto, conoce la categoría y está para jugar".

Koba y las opciones tácticas

"Koba te da varias posibilidades. Puede jugar de segundo delantero, sí, pero sería un tercer centrocampista. También lo puedes poner de doble pivote, pero creo que físicamente no está para ello y el equipo se resiente. He hablado con entrenadores que lo han tenido y han rendido con ellos".

¿Revancha ante el Alavés?

"Revancha no hay. Ellos han pasado una época mala, perdieron tres o cuatro partidos seguidos. Ganaron el último y un equipo cuando pasa una racha mala y vuelve a ganar es peligroso. Me gustaría que mi equipo se pareciese al Alavés, es un equipo sólido que le meten pocos goles. Esa es la imagen de los equipos que nos tenemos que parecer".

Las salidas

"La idea que yo tengo, que visualizo y por lo que hablamos, pasamos por la incorporación de dos como máximo. Y salidas...Creo que algún jugador pueda salir, pero más porque ellos quieran jugar más minutos. ¿Plantillas amplias? Depende de lo sano que sea el vestuario y el nuestro es muy sano. Si tienes 24 y 7 trastos que la están liando sería un problema. Es complicado de comentar. Yo soy veterano de esto y ahora estás en manos de ellos, de los jugadores. Si viene un jugador y te dice que quiere salir y le dices que no, empieza a entrenar regular, rumores de que lo llama otro equipo. No es que esté pasando, pero me da la sensación. A mí eso me molesta. Que se preocupen de lo nuestro. Cuando un jugador pide salir estás un poco en su mano, no lo vas a tener a disgusto...Es complicado y antes no era así. Hay que manejarlo bien, hablar con el jugador, pero a disgusto no puede estar porque no va a rendir y estará todos los días. Hay casos en que es así. ¿Y qué haces? Pues pensar mucho e intentar que nadie se quiera ir".

Los delanteros

"El delantero tiene que ser diferente. Enrich y Bastón son parecidos en cuanto a velocidad. Samu es el que más esprinta. Debe ser un jugador en medio de esos tres. Rápido, que busque soluciones. Y el extremo tiene que ser rápido. Ya está Leo, que no es lento, también Viti..Por ahí van los tiros".

Tres puntos importantes ante el Alavés

"Es importante. Andorra nos hizo daño. Son cinco goles en tres partidos y no me gusta recibir goles. Es importante ganar y sobre todo volver a las sensaciones anteriores. Luego pasan mil cosas. Es importante volver a lo que nos hizo ganar. Eso nos permitirá salir de abajo, que era lo principal. Lo del otro día fue un toque de atención".

Lesiones

Montoro

Marcelo